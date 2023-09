„Jan Harpstedt“: Der letzte Saisonfahrtag wird „magisch“

Von: Jürgen Bohlken

Kleine Dinge können eine große Wirkung entfalten: Das wollen die drei Zauberkünstler am Sonntag, 17. September, eindrucksvoll im Museumszug unter Beweis stellen. Sie binden die Fahrgäste ins Geschehen ein. © Joachim Kothe

Harpstedt/Delmenhorst – Es scheint bisweilen an Zauberei zu grenzen, wie die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) ihren Saisonfahrbetrieb ehrenamtlich „wuppen“: Vom Anheizen der Lok und dem Fahrkartenverkauf über die Gastronomie in den Waggons und das Ver- und Entladen der Fahrräder Mitreisender bis hin zur Wartung der Fahrzeuge und zum „Schrauben“ an den Sonnabenden bewerkstelligen die Ehrenamtlichen alles in Eigenregie. Die Sommerfahrsaison lassen sie am Sonntag, 17. September, mit „echter“ Magie ausklingen: Gleich drei Zauberkünstler um Eike Dahle geben im 13.30-Uhr-Mittagszug ab Harpstedt und während der Rückfahrt um 14.45 Uhr ab Delmenhorst Kostproben ihres Könnens.

„Wir gehen durch den Zug der historischen Kleinbahn ,Jan Harpstedt‘ und zeigen während der Fahrt kleine Zauberkunststücke an den Plätzen der Fahrgäste“, verrät Dahle. „Eintritt wird nicht erhoben“, betont er. „Wir gehen aber mit dem Hut rum. Jeder darf dann etwas geben und kann mit seiner Spende zum Ausdruck bringen, wie ihm oder ihr unser Auftritt gefallen hat.“

Eike Dahle (25) zaubert schon seit zehn Jahren. Als sein Spezialgebiet hat er die Close-Up-Magie auserkoren. Spielkarten kommen in seinem Programm genauso vor wie Gummibänder oder Schwammbälle. Für Verblüffen sorgen viele kleine Dinge, weil sie eine große Wirkung entfalten.

Die Magier im Zug wollen und werden nicht für sich, sondern mit den Fahrgästen zaubern. „Wenn man nach einem Kunststück in die vielen verblüfften und erstaunten Gesichter sieht, weiß man, dass sich das stundenlange Üben gelohnt hat“, sprechen sie aus Erfahrung. Zaubern macht die Welt nach ihrer Überzeugung „ein klein wenig geheimnisvoller und vielleicht auch besser“. Die Eisenbahnfreunde blicken dem „magischen“ Saisonabschluss jedenfalls mit großer Vorfreude entgegen.

Große Routine beim Verstauen der Fahrräder

Am kommenden Sonntag, 17. September, verlässt der erste Dampfzug um 9.30 Uhr Harpstedt mit Ziel Delmenhorst. Weitere folgen um 13.30 Uhr und 17 Uhr. Unterwegs können Fahrgäste in Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm zu- und aussteigen. Gleiches gilt für den Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst-Süd, wo die nostalgische Zugfahrt endet. Von dort geht es um 10.45 Uhr, 14.45 Uhr und 18.20 Uhr zurück nach Harpstedt. Im Verstauen mitgeführter Fahrräder von Mitreisenden hat das Zugpersonal längst große Routine entwickelt. Museumsbahner laden die „Drahtesel“ abseits der Personenabteile ein und an der jeweiligen Zielstation wieder aus. Für den Transport stehen ein Pack- und ein Güterwagen zur Verfügung.

Fahrkarten gibt es direkt vor Ort oder optional online unter jan-harpstedt.de. Buffetwagen und Minibar halten unterwegs Snacks und Getränke bereit. „Für alle begeisterten Postkartenschreiber geht unser kombinierter Pack-/Postwagen mit auf die Reise“, sagt DHEF-Pressesprecher Joachim Kothe. „Dort eingeworfene Karten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel. Dann werden sie zwecks Zustellung an die Deutsche Post übergeben. Postkarten und Briefmarken gibt es im Zug“, ergänzt Kothe.

Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde empfehlen größeren Reisegruppen, sich unter Telefon 04244/2380 Plätze im Zug reservieren zu lassen.