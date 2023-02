„Jan Harpstedt“: Kesselrohre eingeschweißt, aber noch nicht eingewalzt

+ © Stefan Cordes Zweieinhalb Tage lang war eine Fachkraft mit dem Einschweißen der Rohre beschäftigt. © Stefan Cordes

Harpstedt – Noch immer müssen die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) ein bisschen darum bangen, am 1. Mai „mit Dampf“ in die neue Sommerfahrsaison starten zu können. Allerdings sind sie diesem Ziel nun etwas näher gekommen.

„Die neuen Rohre für den Kessel unserer Dampflok sind auf der Seite der Feuerbüchse eingeschweißt worden. Das bedeutete zweieinhalb Tage Arbeit für eine Schweißerin der Eisenbahnwerkstätten Krefeld. Das Zuarbeiten haben unsere Leute erledigt“, sagt Torben Kluwe von den Eisenbahnfreunden.

Der nächste Schritt sei das Einwalzen der Rohre in der Rauchkammer. „Wenn das passiert ist, wollen wir sofort eine Wasserdruckprobe machen, um zu prüfen, ob die Schweißnähte dicht sind. Immerhin sind 280 Kesselrohre eingeschweißt worden. Da kann schon mal an der einen oder anderen Stelle ein Fehler auftreten, sodass nachgearbeitet werden müsste“, weiß Kluwe.

+ Schon Mitte November 2022 geliefert: die neuen Kesselrohre für die Dampflok „Anna“. © Stefan Cordes

Für das Einwalzen hätten die DHEF noch keinen Termin bekommen. „Wir haben der Firma gesagt, dass es uns in der nächsten Woche ganz gut passen würde, zumal wir dann auch gleich einen TÜV-Termin in Anspruch nehmen könnten, den wir vorsorglich geblockt haben. Ob die Eisenbahnwerkstätten Krefeld das tatsächlich so einplanen können, wissen wir aber noch nicht“, erläutert der DHEF-Werkstattmitarbeiter. Die neuen Kesselrohre bekamen die Eisenbahnfreunde schon Mitte November 2022 geliefert. Den Einbau mussten sie der Fachfirma überlassen. Und die wiederum hat ausgesprochen gut zu tun. „Es ist keineswegs so, dass sie auf Abruf zur Verfügung stünde, wenn wir einen Termin haben wollen“, weiß Kluwe.

Die DHEF starten traditionell am Maifeiertag in die Saison. Das vergangene Jahr über mussten sie den inzwischen ihnen gehörenden Triebwagen als Zugpferd für die Pendelfahrten von Harpstedt nach Delmenhorst nutzen, weil die Dampflok nicht betriebsbereit war.

Für 2023 sind zehn Saisonfahrtage anberaumt: 1., 18. und 28. Mai, 11. Juni, 9. und 23. Juli, 6. und 20. August sowie 3. und 17. September.