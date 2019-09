„Jammern ist unser Geschäft“

+ Rampensau-Qualitäten legte das Duo „Black Patti“ im „Liberty’s“ an den Tag. Foto: Bohlken

Harpstedt – „T for Texas, T for Tennessee“ schallt es durch das „Liberty’s“ in Harpstedt. „Ein Song aus unserer Heimat“, scherzt der Münchner Peter Crow C. (Gesang, Harp, Gitarre), die ältere Hälfte des Duos „Black Patti“. Der Joke spielt auf die eingeflochtenen Jodler im Hillbilly-Style an. Die Band Lynyrd Skynyrd coverte den Uralt-Song Mitte der 1970er-Jahre als rasante Rock’n’Roll-Nummer. Auf YouTube kursiert indes ein verwaschener Schwarz-Weiß-Film von 1936: Jimmie Rodgers, der Urheber des Titels, jodelt, singt und klampft sitzend „T for Texas“, beobachtet von einem durch ein Fenster blickendes Landmädel, das den Kopf im Takt hin und her wiegt. Die Szenerie bedient das Klischee vom Hillbilly – dem Hinterwäldler.