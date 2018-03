Vor 100 Jahren: Schneeverwehung lässt Personenzug entgleisen

Gross Ippener/Dünsen - Dass Wetterextreme den Bahnverkehr mehr oder weniger lahmlegen, kommt auch heute noch trotz des technischen Fortschritts gelegentlich vor.

Weit seltener passieren witterungsbedingte Unfälle auf Gleiskörpern – wie der, an den die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde in ihrer aktuellen Ausgabe der „DHEF-Nachrichten“ erinnern: Vor 100 Jahren „haute“ es buchstäblich eine Lokomotive mit Waggons zwischen den Bahnhöfen Groß Ippener und Dünsen aus den Schienen.

Der Personenzug 2 der Kleinbahn Delmenhorst-Harpstedt hätte am 14. Januar 1918 eigentlich um 9.05 Uhr in Harpstedt ankommen sollen. Als Folge starker Schneeverwehung entgleiste aber die Dampflok 3 – und mit ihr der angehängte Post- und Packwagen 10 sowie ein Personenwagen. Einem Zeitungsbericht zufolge gab es keine Verletzten.

Auf einem Foto, das nach wie vor von der Unfallstelle existiert, fällt besonders der in eine starke Schräglage geratene Post- und Packwagen ins Auge. Die abseits des Bahndamms zum Stillstand gekommene Dampflok, bis an die Puffer in Schnee und Dreck eingesunken, ließ sich nur mithilfe schweren Geräts bergen: Ein Hilfsbauzug aus Oldenburg rückte hierfür an. Der Zugbetrieb ruhte notgedrungen für 24 Stunden. Die Unfallauswirkungen blieben allerdings tagelang spürbar. Auch am 17. Januar 1918 kam es noch zu erheblichen Verspätungen.

Für die Passagiere des entgleisten Zuges gab es übrigens nicht etwa einen „Abholdienst“. Mit dem Schrecken davongekommen, stapften sie zu Fuß bis Harpstedt durch den Schnee. Post und Gepäck wurden derweil, wie die Presse vermeldete, „per Achse und Schlitten“ weiterbefördert. - eb/boh