25 Jahre Seniorenbeirat: Ein Störenfried auf Bestellung

+ „Nehmen Sie bitte den schmalen Aufsatz!“, bat Elise Plietsch (vorn r.) die Fotografen. Das Bild zeigt sie mit Käthe Horstmann, Günter Rohlfs, Gaby Otto, Erika Hormann, Heinfried Sander, Herwig Wöbse und Arnold Meyerholz (v.l.). Foto: boh

Groß Ippener/Harpstedt – Dieser Störenfried platzte auf Bestellung in die Geburtstagsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Samtgemeinde-Seniorenbeirates. Noch ehe die 62 Gäste im Hotel Wülfers in Groß Ippener den Überraschungsgast zu Gesicht bekamen, offenbarte sich dessen selbst diagnostizierte „verbale Inkontinenz“: Mit schriller Stimme stürmte Gästeführerin Dette Zingler aus Dötlingen am Freitagabend in der Rolle der Elise Plietsch den Saal, lachte sich scheckig über die freiwillig „am Katzentisch“ sitzende Presse, brachte sich mit dem Appell „Nehmen Sie bitte den schmalen Aufsatz!“ in Richtung Fotografen für ein Zeitungsbild mit dem Vorstand in Stellung und erkor sich beim Ablegen ihres „Pelzes“ Pastor Gunnar Bösemann als „Opfer“ aus: „Junger Mann, Sie können wohl mal auf den Fuchs aufpassen! Ich habe mir extra einen Herrn dafür ausgesucht, der keine ganz so hohe Gewichtsklasse hat. Sonst wird das Fell so platt.“