18 Jahre lang hat Reiner Möller den Dorfplatz gepflegt

Colnrade - Einen Blumenkorb und einen Restaurantgutschein hat Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann (l.) am Donnerstag Reiner Möller (r.) im Rat überreicht – im Beisein von dessen Frau Margarete. Sie verabschiedete damit den Colnrader (78) als Dorfplatzmanager. Diesen Posten übernimmt künftig Jonas Niemann. „Unfassbare 18 Jahre“, so die Bürgermeisterin, habe Möller für eine Aufwandsentschädigung den Dorfplatz in Colnrade gepflegt, den Rasen mit seinem Aufsitzmäher kurz gehalten, die Hecke zurückgeschnitten und, wenn nötig, Bänke und Tische gestrichen. „Jetzt hast du Feierabend“, kommentierte die Bürgermeisterin den Entschluss des bisherigen „Managers“, den Posten abzugeben. Weil er weiß, wie langsam weggeworfene Zigarettenkippen in der Natur abgebaut werden, sammelte Möller sie auf. Da er in direkter Dorfplatz-Nachbarschaft wohnt, werde er das wohl weiterhin tun, vermutete Anne Wilkens-Lindemann. Sie erntete keinen Widerspruch. Foto: Bohlken