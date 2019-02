50 Jahre Gemeindepartnerschaft Harpstedt-Loué - das Jubiläumsprogramm im Überblick

Freitag, 18. Oktober:

Gegen 11 Uhr (voraussichtlich): Ankunft der Gäste aus Loué bei der Delmeschule in Harpstedt, anschließend kurzer Empfang, danach Zuweisung der Quartiere.

Nachmittags: Gemeinsame Probe der beiden Chöre aus Harpstedt und Loué sowie weiterer involvierter Musiker.

17 Uhr: Gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte aus Harpstedt und Loué sowie der beiden Partnerschaftskomitees in der Begegnungsstätte mit Rück- und Ausblick.

Abends: Gemütliches Beisammensein in den Familien der Gastgeber oder den Vereinen.

Sonnabend, 19. Oktober:

9.30 Uhr: Treffen auf dem Harpstedter Marktplatz, anschließend unter Anleitung der Gästeführer Besichtigung der Christuskirche, des Christusgartens und eventuell auch des Amtshofes (in Gruppen).

12 Uhr: Start einer Museumsbahnfahrt in Harpstedt bis Heiligenrode; im Verlauf der Rückfahrt Aufenthalt in Kirchseelte, dort Stärkung im Dorfgemeinschaftshaus mit herzhafter Kost vom Imbisswagen und Getränken, Besichtigung des Feuerwehrhauses und des Kindergartens „Kasperburg“; Ankunft in Harpstedt bis 15.30 Uhr.

Gegen 17.30 Uhr: Beginn des offiziellen Festaktes im Koems-Saal mit Festreden.

20 Uhr: Festessen im Koems-Saal, anschließend geselliger Ausklang bei Musik und Tanz.

Sonntag, 20. Oktober:

10 Uhr: Gottesdienst in der Christuskirche.

17 Uhr: Großes Jubiläumskonzert in der Christuskirche unter der Federführung von Steffen Akkermann.

Abends: Gemütliches Beisammensein in den Vereinen.

Montag, 21. Oktober:

Abreise der Gäste.