Ein Jahr, das prägt

Harpstedt/Syke - Von Lars Kattner. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Syker Kinderhospiz Löwenherz „ist etwas ganz Besonderes“. In diesem Punkt sind sich Jonas Trittin aus Harpstedt und Clara Gravemeyer vollkommen einig. „Ich denke inzwischen über viele Dinge anders nach. Nichts ist mehr selbstverständlich“, sagt die 20-Jährige. „Besser hätte ich es nicht ausdrücken können“, stimmt ihr der ein Jahr ältere Kollege zu. „Hier weiß jeder genau, warum er zur Arbeit geht.“

Mittagspause, die Sonne scheint: Clara Gravemeyer und Jonas Trittin sitzen im „Löwenherz“-Garten in der Sonne. Beide absolvieren derzeit ihr FSJ im Kinderhospiz; zwei weitere Kolleginnen sind zudem im Jugendhospiz tätig.

„Ich fand die Arbeit schon immer spannend und habe mich auch im Erwachsenenhospiz durch Hospitationen informiert. Aber ich wollte unbedingt mit Kindern arbeiten“, beschreibt Clara ihre Motivation. Um die FSJ-Stelle bei den „Löwenherzen“ anzutreten, ist sie nach dem Abitur extra aus ihrer Heimat Osterfeine im Landkreis Vechta in die Hachestadt Syke gezogen.

Ganz so weit hat es Jonas nicht; er wohnt in Harpstedt. Dafür dauerte es bei ihm etwas länger, ehe er wusste, welche berufliche Richtung er einschlagen will. „Eigentlich war ich schon zu Abi-Zeiten auf der sozialen und medizinischen Schiene unterwegs. Aber dann habe ich eine 180-Grad-Drehung gemacht und Wirtschaftsinformatik studiert“, erzählt er. Allerdings nur zwei Semester. Diese Zeit reichte, um zu erkennen, dass er in diesem Bereich sicher nicht glücklich wird.

Und dann sei eben „Löwenherz“ ins Spiel gekommen. Eine Wahl, die Jonas nach eigenem Bekunden nicht bereut hat. Auch Clara würde sich jederzeit wieder für das FSJ entscheiden. „Während der vierwöchigen Einarbeitung haben wir unfassbar viel Input bekommen. Das war wirklich anstrengend“, erinnert sie sich. Doch die Belohnung entschädigte für alles, denn: „Wir bekommen das Doppelte an Dankbarkeit von den Kindern und ihren Familien zurück.“

Zurzeit steht allerdings auch das Kinderhospiz „Löwenherz“ vollständig unter dem Einfluss der Coronakrise; der Betrieb beschränkt sich auf das Notwendigste. Für die FSJler bedeutet das: Gartenarbeit, Bürotätigkeiten, helfen, wo Hilfe benötigt wird. „Natürlich vermissen wir die Pflege und freuen uns schon jetzt darauf, wenn es wieder losgeht“, sagt Jonas. An der grundsätzlichen Entscheidung in Sachen Berufswahl hat sich dadurch indes bei beiden nichts geändert. Während sich Jonas aktuell um einen Ausbildungsplatz als Kinderkrankenpfleger bemüht, hat Clara bereits eine solche Stelle in Osnabrück gefunden. Und danach – im Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung? Soll es zunächst ins Krankenhaus gehen? Erfahrungen sammeln? Eine mögliche Rückkehr ins „Löwenherz“ als examinierte Pflegekraft steht jedenfalls sowohl bei Clara als auch bei Jonas hoch im Kurs.

Wer ebenfalls Interesse an einem FSJ in der Syker Einrichtung ab August oder September 2020 hat, kann sich noch bewerben.

Weitere Infos online:

www.loewenherz.de/jobs