Jagdhornklänge in der „Königsallee“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Das II. Rott der Harpstedter Bürgerschützen hat schon vor Jahren die Straße „Am Schwarzen Berg“ im Baugebiet Loge als „Königsallee“ deklariert. Auf ein Schild mit gleicher Aufschrift stießen am Mittwochabend Scheibenträger Heinz Remme, der Magistrat sowie Offiziere, Trommler und Bürgerschützen des neuen Königsrotts (IV.), als sie die Scheibe zu Majestät Uwe („Pasi“) Pasiwan und dessen Königin Bianca Koreuber brachten. Etwa 60 Untertanen fanden sich dort mit Korporal Bernd Fassauer ein. Auch Jan Windhorst (III.) und Svenja Sander, das bisherige Königspaar, erwiesen dem Thronfolger die Ehre. „Wir brauchen einen Trommelwirbel, einen Nachbarn und eine Leiter“, bemerkte Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder. Dafür war gesorgt.

Der Trommelwirbel dauerte allerdings eine gefühlte halbe Ewigkeit, zumal Nachbar Klaus Stiller auf der Leiter zunächst keinen passenden Schraubenschlüssel für das Festschrauben der von Heinz Remme in Empfang genommenen Scheibe in die Hand gedrückt bekam. Nach wiederholtem Werkzeugwechsel und zwischenzeitlichem Stärkungstrunk für den „Monteur“ hing das gute Stück dann endlich. Und zwar nicht am Hauptwohnsitz der Majestät am Mühlenweg, sondern sozusagen an der „Zweitresidenz“ an der Lampenstraße 4. Dort lasse es sich einfach besser feiern, hieß es zur Begründung.

Wilde Tanzeinlagen und ein Geständnis

Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Harpstedt um Carsten Beneke, in der Uwe Pasiwan seit rund zehn Jahren mitwirkt, beglückte ihren Bläserkollegen – wie schon am „Pfingstdienstag“ – mit Kostproben ihres Könnens. „Pasi“ bedankte sich bei der Gruppe für ihre Teilnahme. Schon der Bläserauftritt am Vortag sei sehr gut angekommen, habe er gehört. Das gekrönte Haupt selbst konnte sich ob des Genusses geistiger Getränke nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Wohl aber wusste Pasiwan noch von den wilden Tanzeinlagen, die er auf der Bühne vollführt hatte. „Dem Herrn Oberst wurde schon ganz bange um die Königskette und das Herz am Zylinder“, plauderte Stefan Wachholder aus dem Nähkästchen. Beide Insignien seien dem König „recht früh“ abgenommen worden. Von wem? Daran konnte sich „Pasi“ nicht mehr entsinnen. Als er nach einer Neun, einer Elf sowie einem, so Wachholder, „Treffer in die Mitte“ ins Umschießen gekommen war (nicht zum ersten Mal) und mit einer weiteren Zwölf im Stechen den Königsschuss abgegeben hatte, soll er seine Partnerin angerufen und ihr gestanden haben: „Du, ich hab’ Scheiße gebaut.“ Bianca Koreuber habe sich derweil nach der Krönung „als Ersthelferin engagiert und jemanden verarztet“, schilderte der Bürgermeister.

Dass „Pasi“ durchaus gesittet schwofen kann, bewies er, als die Scheibe hing, bei einem abermaligen Ehrentanz mit seiner Bianca.

Schon zweimal zu Ruhm und Ehre gekommen

Überraschend ergriff Adolf Knapp, ein am Heidlogeweg wohnender Nachbar, das Wort. Er kündigte das „freiwillig erzwungene Geständnis eines Harpstedter Bürgerschützen“ an – offenkundig in Anspielung auf „Pasis“ kleinlautes telefonisches Bekenntnis nach Erringen der Königswürde. „Aus Datenschutzgründen dürfen wir den Namen nicht kundtun. Verraten dürfen wir aber: Es ist eine sehr bekannte und dominante Persönlichkeit, die heute in unserer Mitte ist und schon zweimal zu Ruhm und Ehre kam“, deutete Knapp an, dass Uwe Pasiwan bereits sieben Jahre vor der Eroberung des Bürgerschützenkönigsthrons in Harpstedt Jubiläumskönig des Schützenvereins Wohlde-Mahlstedt geworden war.

Besagtes „Geständnis“ kam als moderner Minnegesang mit leicht zotigem Text daher. Jannik Stiller gab dem Sänger den Takt auf dem Cajon vor. Das Lied sei „ab morgen als CD exklusiv bei Schreibwaren Beuke erhältlich“, merkte Knapp augenzwinkernd an. Der Ruheständler hatte schon in seinem Berufsleben als Anzeigenberater bei der Kreiszeitung seinen Hang zur Lyrik und sein Talent zum Reimen immer wieder bewiesen. Heute erfreut er die „Rentnerbänd“, der er angehört, gelegentlich mit ebenso sinnigen wie witzigen Versen.

Oberst Rolf Ranke überreichte „Pasi“ die Original-Schießscheibe vom Königsschießen als Erinnerungsstück. Alle Gäste unterschrieben. Ranke selbst machte den Anfang.

Das Königspaar bewies – wie schon am Dienstag, als ein rund 150-köpfiges Gefolge es zu später Stunde nach Hause gebracht hatte – herausragende Gastgeberqualitäten und bewirtete seine Gäste wahrhaft königlich.