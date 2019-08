Die Jagd nach den „HarpStones“ erinnert ein bisschen an „Katz und Maus“

Harpstedt - Katz und Maus – diese besonders filigran bemalten Harpstedter Steine hat Ingrid Dräger aus Dünsen kreiert. Und ein bisschen passt das ausgesprochen gelungene „Doppelmotiv“ auch als Sinnbild für den seit Monaten anhaltenden Hype um die „HarpStones“. Die Maus im Käse könnte für den irgendwo ausgelegten, im Verborgenen schlummernden Stein stehen, die Katze indes für den „Jäger“, der Ausschau danach hält und seine „Beute“ vielleicht gar nicht mehr hergeben möchte. Sinn der Aktion ist es allerdings, wie mehrfach berichtet, jeweils ein Foto des Funds auf der Seite der Facebookgruppe „HarpStones“ zu posten und den Stein dann an einem Ort eigener Wahl neu auszulegen. Eine bereits vor einiger Zeit in Aussicht gestellte Gemeinschaftsaktion ist nunmehr „in trockenen Tüchern“: Am Sonntag, 1. September, kann jeder Interessent in den Kunstraum der Oberschule Harpstedt kommen und dort einen „HarpStone“ – oder auch mehrere – selbst bemalen. Sechs Stunden Zeit (10 bis 16 Uhr) stehen dafür zur Verfügung. Die Organisatorinnen der Aktion stellen eine Auswahl an Farben, Stiften und Steinen zur Verfügung. Wer kommt, der darf aber sehr gerne auch eigenes Material mitbringen. Ob das Aktionsmotto „Steine bemalen macht glücklich“ zutrifft, müssen die Teilnehmer schon selbst herausfinden. Fotos: Dräger