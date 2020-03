Jägerschaft sagt Umwelttag ab

Groß Ippener – Die Jägerschaft hat den Umwelttag in Groß Ippener abgesagt. Das Sammeln von Wohlstandsmüll entfällt folglich. Da momentan, in Zeiten der Pandemie, alles gestrichen wird, ist es möglich, dass unsere Zeitung nicht sämtliche eingegangenen Absagen abgedruckt hat; einige fanden sich in den vergangenen Tagen auch unter „Sammelmeldungen“ etwas versteckt im Lokalteil wieder. Die Redaktion bittet um Verständnis dafür. Grundsätzlich gilt: Im Moment ist wegen der Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu verlangsamen, Abstand zwischen den Menschen zwingend geboten. Dies beinhaltet natürlich, dass vernünftigerweise selbst Kleinstveranstaltungen und Treffen – bis hin zu Vorstandssitzungen – auszusetzen sind, sowohl „indoor“ als auch „outdoor“.