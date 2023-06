Ja zu Harpstedter Förderantrag für Wärmeplanung

+ © dpa Die Kommunale Wärmeplanung soll nicht zuletzt konkrete Potenziale für Nah-/Fernwärmenetze aufzeigen. © dpa

Harpstedt – Nach dem Willen des Umwelt- und Klimaschutzausschusses soll die Verwaltung für die Erstellung einer etwaigen Kommunalen Wärmeplanung (KWP) für die Samtgemeinde Harpstedt einen Förderantrag stellen. Wie viel Geld sie bekäme, ist noch offen.

Fiele sie nicht unter die gesetzliche Verpflichtung, eine KWP auf den Weg zu bringen, stünde eine 90-prozentige Förderung (für finanzschwache Kommunen: 100 Prozent) in Aussicht. Sollte das hingegen doch der Fall sein, gäbe es nach Lage der Dinge 48.000 Euro plus 75 Cent pro Einwohner innerhalb von drei Jahren. Klar ist bislang: Ab 1. Januar 2024 sind Mittel- und Oberzentrum zur Erstellung einer KWP verpflichtet.

„Bis vor wenigen Tagen sind wir davon ausgegangen, dass das, was im aktuellen Referentenentwurf der Bundesregierung steht, auf alle Bundesländer ausgeweitet wird. Danach wird das Zeitfenster für die Planungsfertigstellung bis Ende 2028 ausgedehnt und die Schwelle für die verpflichtende Wärmeplanung auf 10.000 Einwohner abgesenkt. Bevor ich heute losgefahren bin, habe ich aber von einer Äußerung der Bundesbauministerin gelesen, wonach alle Kommunen verpflichtet würden. Da steckt also noch viel Dynamik drin“, sagte Jannik Hartfil von der EWE Netz, der dem Klimaschutzausschuss am Donnerstag zusammen mit Kommunalbetreuer Claas Marquardt über das sperrige Thema informierte.

Die KWP werde jedenfalls kommen, und zwar flächendeckend. Die EWE Netz riet dazu, einen Förderantrag auf den Weg zu bringen. Damit vergäben sich Gemeinden nichts. Die Antragsbearbeitung dauere aktuell rund ein Jahr. Die EWE Netz bekäme die Planung mit Bestands- und Potenzialanalyse sowie Wärmewendestrategie nach eigenen Angaben für „deutlich unter 100 .000 Euro“ binnen eines Jahres fertiggestellt, sofern sie nicht mit einem Ansturm von Aufträgen konfrontiert wird. Wen die Samtgemeinde beauftragt, würde sich in einer Ausschreibung ergeben. Als Verbrauchsdatenlieferant säße die Netzbetreiberin EWE Netz aber so oder so im Boot.

Die Kommunen (mit weitreichenden Befugnissen zum Einholen von Daten, auch Schornsteinfegerdaten) sind in der Pflicht, Datensicherheit und -schutz sicherzustellen. Die KWP soll nicht zuletzt konkrete Potenziale für Nah-/Fernwärmenetze aufzeigen. Bürger-Befürchtungen gehen dahin, dass die Folge – wie bei der Kanalisation – ein Anschlusszwang wäre.