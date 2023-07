Ist Margot Gründler aus Harpstedt mit 100 Jahren die älteste Gustloff-Überlebende?

Von: Holger Rinne

Mit ihren Angehörigen auf dem Koems-Gelände: Jubilarin Margot Gründler (am Rollator). © Rinne

Auch als Hundertjährige lässt Margot Gründler aus Harpstedt der Untergang der Wilhelm Gustloff nicht los. Sie dürfte die älteste noch lebende Frau sein, die diese größte Tragödie der Seefahrtsgeschichte überlebt hat.

Harpstedt – Es ist Samstagmorgen. Im Garten des Ehepaares Buhlrich breitet sich hektische Betriebsamkeit aus. Hans Buhlrich sammelt alle Sitzgelegenheiten zusammen, um sie am Gartentisch, der hinterm Haus etwas Schatten spendet, zu platzieren. Ehefrau Karen packt derweil Gläser aus und holt eine gekühlte Flasche Sekt aus dem Haus. Am Nachbarszaun prangt ein aus Tannenzweigen geflochtenes Herz, auf dem in aufblasbaren Ziffern eine 100 befestigt ist. Am gesamten Zaun hängen Luftballons. „Hast du Oma noch nicht geholt?“, fragt Hans. „Ich habe ihr Bescheid gesagt. Sie kommt gleich“, entgegnet Karen.

Plötzlich steht „Oma“ frisch frisiert in einer schicken, geblümten Bluse und weißer Hose auf der Terrasse und strahlt lächelnd eine Freundlichkeit aus, die zu Herzen geht: Margot Gründler ist 100 Jahre alt geworden. Die ersten Nachbarn gratulieren. Die Jubilarin nimmt Blumensträuße, Wein und andere Präsente entgegen.

„Ich habe sowohl vom Landrat als auch vom Bürgermeister Glückwunschschreiben bekommen“, betont die 100-Jährige. Dabei kann sie etwas Enttäuschung darüber nicht verbergen, dass beide Honoratioren nicht persönlich gratulieren. „Es ist wohl zu warm“, erklärt sie sich das. Umso mehr freut sie sich über die herzliche Gratulation der Paketzustellerin, die ahnungslos den Garten betritt, weil niemand die Haustür öffnet. „100 Jahre! Wie schafft man das denn?“ fragt die nette Mitarbeiterin der Post erstaunt. „Die da ist schuld!“, antwortet die Jubilarin lachend und zeigt auf Hanna Brunner, die zwei Plätze neben ihr sitzt. „Sie hat mich immer beim Tanzen angetrieben.“

Kleine Tochter und der Sohn im Mutterleib überleben

Diese Antwort wird Margot Gründler an diesem Vormittag noch mehrfach geben. Gern entsinnt sie sich an die Zeit in der Tanzgruppe des DRK Harpstedt, zu der sie 35 Jahre lang gehörte. „Es gibt ein Video von Harro Hartmann über diese Gruppe. Das sehen wir uns regelmäßig an“, verrät Hans Buhlrich. Auf ihn lässt die Hundertjährige nichts kommen. „Ich habe einen ganz lieben Schwiegersohn. Ich wohne jetzt über 30 Jahre hier. Nie gab es auch nur ein böses Wort zwischen uns beiden“, unterstreicht die Rentnerin.

Inzwischen ist Matthias Hoffmann doch noch als „Offizieller“ der Samtgemeinde und des Fleckens Harpstedt eingetroffen. Der stellvertretende Bürgermeister überreicht Margot Gründler einen Blumenstrauß sowie einen riesigen Präsentkorb.

Ein munteres Gespräch, in dem die Hochbetagte hellwach wirkt, entwickelt sich. Sie stamme aus Hessen-Nassau, genau genommen aus Wiesbaden, wo ihr Vater ein Haus auf dem Lande geerbt habe, erzählt die Rentnerin (die in Unterfranken aufwuchs). „Wir hatten über 60 Apfelbäume. Ein Teil der Ernte wurde zu Apfelwein verarbeitet“, erinnert sie sich. Doch ihrem Vater gefiel es auf dem Land nicht.

Hochzeit kurz vorm Einzug des Bräutigams zum Kriegsdienst

1939 zieht die kleine Familie nach Gotenhafen. Margot Gründlers Eltern gehen 1943 nach Westdeutschland (Heidelberg) zurück, sie selbst nicht. Als junge Frau heiratet sie 1942 Werner Oschenek, der kurz darauf zum Kriegsdienst eingezogen wird.

Als zweifache Mutter entkommt Margot Gründler, wieder schwanger, bei einer der größten Tragödien des Zweiten Weltkriegs knapp dem Tod: Am 30. Januar 1945 geht sie auf der Flucht vor der Roten Armee mit ihrer damals elf Monate jungen Tochter Karen, ihrem Sohn Wolfgang, zweieinviertel Jahre alt, ihren Schwiegereltern Franz und Valeska Oschenek sowie Verwandten ihres Mannes an Bord des vormaligen KdF-Kreuzfahrtschiffes Wilhelm Gustloff. Das ist für gerade mal 1 465 Passagiere ausgelegt, nimmt aber über 10 500 Menschen an Bord, zumeist Flüchtlinge. Torpedotreffer eines russischen U-Bootes lassen die Gustloff binnen einer Stunde in den eisigen Ostsee-Fluten versinken. Nach kurzer Bewusstlosigkeit wird Margot Gründler in ein Rettungsboot gestoßen. Ihre Kinder sind verschwunden. Auf dem Torpedoboot „Löwe“ findet sie Tochter Karen wieder – auf dem Arm einer Frau, der ein Matrose das Kind anvertraut hat. „Ich habe sie ganz fest in meinen Armen gehalten“, entsinnt sich die Hundertjährige. Ihren Sohn Wolfgang hat sie indes bei der Katastrophe verloren, ebenso die Schwiegereltern. Ihr damals ungeborener zweiter Sohn bekommt in Anlehnung an Goethes gleichnamiger Tragödie den Namen Egmont verpasst.

„Es gibt heute noch einen Gustloff-Überlebenden in Hannover, von dem wir häufig in der Zeitung lesen“, sagt Karen Buhlrich.

Ihre Mutter erzählt, sie habe in den letzten Berufsjahren bis zur Rente bei dem Bremer Bauunternehmen „Kamü“ gearbeitet und während dieser Zeit in Ganderkesee-Heide gelebt, ehe sie nach Harpstedt gezogen sei. Dort wohnt sie im Obergeschoss eines Anbaus auf dem Grundstück der Buhlrichs. Ein Treppenlift und ihr „roter Ferrari“, ein Elektromobil, sorgen dafür, dass sie selbst im hohen Alter mobil bleibt.

Sie hätte stundenlang erzählen können – etwa von den sechs Kindern, die noch leben, den neun Enkeln, zwölf Urenkeln und zwei Ururenkeln. Doch dann fährt Enkel Thomas in einem knallroten VW Karmann Ghia auf den Hof: „Oma, ich bin zu deinem 90. Geburtstag mit einem Porsche gekommen und hatte dir damals versprochen, dich auch zu deinem 100. mit einem tollen Auto abzuholen. Das Versprechen löse ich hiermit ein.“

Mit dem roten Traumauto aus den 1960er-Jahren geht es zum Koems, wo die ganze Familie den Ehrentag feiert.