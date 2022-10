„Doppelter Einsatz“ auf der A1: Ein Schwerstverletzter unter den Unfallopfern

Von: Jürgen Bohlken

Gleich zweimal in Folge musste die Feuerwehr eingeklemmte Verletzte befreien. © Kai Strömer

Groß Ippener/Wildeshausen – Die Einrichtung einer Nachtbaustelle auf der Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zwecks Ausführung von Sanierungsarbeiten hat zwei Auffahrunfälle in Folge mit Verletzten, darunter ein Schwerstverletzter, sowie immensem Blechschaden nach sich gezogen – und obendrein zahlreiche Feuerwehrkräfte um ihren Schlaf gebracht.

Nach einer Fahrbahnverengung in beiden Fahrtrichtungen vom Mittwochabend staute sich der Verkehr, ehe es eine Stunde nach Mitternacht zum ersten Mal krachte: „Der Fahrer eines Pferdetransporters, glücklicherweise unbeladen, aber mit drei Personen und einem Hund besetzt, erkannte das Stauende auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück viel zu spät und fuhr mit Wucht auf das Heck eines Lastwagens. Während sich zwei Insassen selbst retten konnten, wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt“, meldet NonstopNews. Feuerwehrkräfte seien ausgerückt, um den Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät zu befreien. Das sei auch zügig gelungen. Der Fahrer und seine Mitfahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Hund blieb unversehrt.

Ein Bild des Schreckens präsentierte sich den Einsatzkräften nach dem zweiten Auffahrunfall, dem Staubildung vorausgegangen war.. © Strömer

„Rückstau komplett übersehen“

Noch während der laufenden Aufräumarbeiten seien die Einsatzkräfte per Funk direkt gerufen worden, so NonstopNews weiter. „Denn erneut hatte es gekracht, wieder am Stauende – allerdings diesmal deutlich folgenschwerer.“ Der Fahrer eines 7,5-Tonners habe „ganz offensichtlich den aus dem ersten Unfall resultierenden Rückstau komplett übersehen“. Ungebremst sei er auf „seinen Vordermann, einen 40-Tonner, gekracht, der wiederum auf einen dritten Laster geschoben worden sei. Sofort hätten die Feuerwehrleute „die letzten Teile der Ausrüstung“ zusammengepackt, um zum zweiten Unfallort zu hasten.

Der Crash mit Beteiligung des Pferdetransporters ging im Vergleich mit dem, was in der Nacht noch folgen sollte, glimpflich aus. © Strömer

Dort hätten sie ein schlimmes Szenario vorgefunden: „Der 7,5 Tonner steckte mit der Fahrerkabine komplett im Heck des vor ihm stehenden Sattelaufliegers.“ Den mit schwersten Verletzungen massiv im Führerhaus eingeklemmten Fahrer hätten Feuerwehrkräfte erneut unter Einsatz von Schere und Spreizer befreit. Nach der Erstversorgung sei er in ein Klinikum gebracht worden. Der 40-Tonner sei nicht komplett beladen gewesen. Auf dem Auflieger im Heckbereich „hatte sich eine kleine Knautschzone gebildet“, die komplett von dem 7,5-Tonner ausgefüllt worden sei. Dieser Umstand könnte die Überlebenschancen des Fahrers erhöht haben.

Glücklicherweise war es in unserem Bereich lange ruhig. Und dann in einer Nacht gleich zwei Einsätze – das ist schon äußerst außergewöhnlich.

Die Bergung der teils schwerstbeschädigten Fahrzeuge erforderte eine Vollsperrung der A1, die weiterhin andauert und im Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hat.

„Glücklicherweise war es in unserem Bereich lange ruhig. Und dann in einer Nacht gleich zwei Einsätze – das ist schon äußerst außergewöhnlich“, äußerte sich Christian Bahrs, Pressesprecher der Samtgemeindefeuerwehr, in der Unfallnacht. Die Polizei wies darauf hin, dass Autofahrer gerade mit der beginnenden kalten Jahreszeit auf Unfälle auf der Autobahn mit daraus resultierenden – teils langen – Verweildauern im Stau bei laufendem Motor rechnen müssten. Von daher sei ein mindestens halbvoller Tank geboten. Auch empfehle es sich, warme Getränke und Decken im Wagen zu haben.

Die abgekämpften Feuerwehrleute hofften nach dem „doppelten Einsatz“ nur noch auf ein paar Stunden Restschlaf – und darauf, nicht als Folge der unfallbedingt chaotischen Verhältnisse auf der Autobahn kein drittes Mal ausrücken zu müssen.

Die Pressemeldung der Polizei liegt noch nicht vor.