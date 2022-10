A1: Vier Verletzte nach zwei Lkw-Auffahrunfällen – Vollsperrung aufgehoben

Von: Dierk Rohdenburg, Jürgen Bohlken

Gleich zweimal in Folge musste die Feuerwehr eingeklemmte Verletzte befreien. © Kai Strömer

Groß Ippener/Wildeshausen – Die Einrichtung einer Nachtbaustelle auf der Autobahn 1 zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord zwecks Ausführung umfangreicher Sanierungsarbeiten hat gleich zwei Auffahrunfälle in Folge mit insgesamt vier Verletzten sowie Blechschaden in sechsstelliger Höhe nach sich gezogen – und obendrein zahlreiche Feuerwehrkräfte um den Schlaf gebracht.



Nach einer Fahrbahnverengung in beiden Fahrtrichtungen vom Mittwochabend staute sich der Verkehr, ehe es am Donnerstag gegen 1.20 Uhr zum ersten Mal krachte: Mit seinem Pferdetransporter fuhr ein Däne (54) in Richtung Osnabrück kurz vor Erreichen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord auf einen Laster mit Anhänger auf, den ein 49-Jähriger aus Hamm lenkte. Der 54-Jährige wurde im Fußraum eingeklemmt. Seine beiden Mitfahrerinnen (31 und 21) hingegen waren „nur“ eingeschlossen.

Ein Bild des Schreckens präsentierte sich den Einsatzkräften nach dem zweiten Auffahrunfall, dem abermals Staubildung vorausgegangen war. © Strömer

Feuerwehr setzt Schere und Spreizer ein

Etwa 40 Kräfte der Feuerwehren Harpstedt und Groß Ippener rückten aus. Mithilfe hydraulischen Rettungsgeräts entfernten Brandschützer die Fahrertür. Nach zwei Entlastungsschnitten in der A-Säule ließ sich der Vorderbau vom Fahrzeug wegdrücken, sodass es gelang, den Eingeklemmten zu befreien.



Nach rettungsdienstlicher Betreuung kamen alle drei verletzen Fahrzeuginsassen ins Krankenhaus. Am neuwertigen, aber nicht mehr fahrbereiten Pferdetransporter seien rund 20.000 und am Lkw-Anhänger etwa 8.000 Euro Schaden entstanden, schätzt die Polizei. Ein Hund im Transporter überstand den Unfall unversehrt.

Der Crash mit Beteiligung des Pferdetransporters ging im Vergleich mit dem, was in der Nacht noch folgen sollte (unser Bild), glimpflich aus. © Strömer

Während der laufenden Aufräumarbeiten informierte die Polizei darüber, dass es am Stauende zu einem weiteren Auffahrunfall gekommen sei. Umgehend machten sich die Feuerwehrkräfte auf den Weg zur Unfallstelle. Dort, etwa fünf Kilometer vor dem ersten Einsatzort, war gegen 2.15 Uhr ein 57-Jähriger aus Nordwestmecklenburg mit einem Lkw (7,5-Tonner) nahezu ungebremst auf den von einem Vechtaer (59) gelenkten Sattelzug aufgefahren, der dadurch wiederum auf den Sattelzug eines 56-jährigen Bremers geschoben wurde.

Der erheblich verletzte Mecklenburger war nach dem Unfall eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite nun auch ihn – erneut unter Einsatz von Rettungsschere und Spreizer. Die Fahrer der beiden anderen Lkw blieben unverletzt. Zwei der drei Laster mussten laut Polizei geborgen werden.

Fahrerkabine steckt in Sattelauflieger

Am Sattelanhänger des 56-Jährigen entstanden indes vergleichsweise geringe Schäden; der Bremer konnte daher die Fahrt fortsetzen. Die Höhe des Gesamtschadens schätzte die Polizei auf über 100.000 Euro.

Das Bild, das die Feuerwehrkräfte vor Ort vorfanden, schildert NonstopNews so: „Der 7,5-Tonner steckte mit der Fahrerkabine komplett im Heck des vor ihm stehenden Sattelaufliegers.“ Der Lastzug sei nicht komplett beladen gewesen. Auf dem Auflieger im Heckbereich „hatte sich eine kleine Knautschzone gebildet“, die der aufgefahrene 7,5-Tonner komplett ausgefüllt habe. Vor diesem Hintergrund widerfuhr dem Mecklenburger sogar noch Glück im Unglück.

Unfallaufnahme und Bergung erforderten eine Vollsperrung der A1 in Richtung Osnabrück (die inzwischen wieder aufgehoben ist). Das bewirkte im Berufsverkehr erhebliche Verkehrsbehinderungen (der Verkehr, der sich ab Ippener gestaut hatte, wurde gegen 4 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeführt).

Die Einschätzung der Polizei, wonach die Bergung bis in die Mittagsstunden andauern werde, bewahrheitete sich. Die empfohlene Umleitung ab dem Autobahndreieck Stuhr führte über die A 28 bis Oldenburg und anschließend über die A 29 bis zum Dreieck Ahlhorn.

Tank sollte mindestens zur Hälfte voll sein

„Glücklicherweise war es in unserem Bereich lange ruhig. Aber dann in einer Nacht gleich zwei Einsätze – das ist äußerst außergewöhnlich“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Christian Bahrs noch in der Unfallnacht.

Die Polizei wies darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer gerade mit der beginnenden kalten Jahreszeit mit Verkehrsunfällen auf der Autobahn rechnen müssen. Und das wiederum heiße nicht selten, notgedrungen länger bei laufendem Motor im Stau zu verweilen. Aus diesem Grund sei ein mindestens zur Hälfte mit Kraftstoff gefüllter Tank geboten. Darüber hinaus sei es ratsam, warme Getränke und Decken im Wagen zu haben.

Zurück zur Unfallnacht auf der A1: Die abgekämpften Feuerwehrleute hofften nach dem „doppelten Einsatz“, der über zwei Stunden dauerte, zumindest auf ein wenig Restschlaf – und darauf, nicht als Folge der unfallbedingt chaotischen Verkehrsverhältnisse ein weiteres Mal ausrücken zu müssen.