Festnahme nach Kontrolle auf der A1

Von: Jürgen Bohlken

Eine Kontrolle wegen Bedienens eines Smartphones am Steuer kam einen 26-jährigen Mann am Mittwoch unerwartet teuer zu stehen. © dpa

Groß Ippener/Wildeshausen – Weil er während der Fahrt auf der A1 in Richtung Osnabrück ein Mobiltelefon bediente, zogen Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Mittwoch gegen 14.10 Uhr einen Kleintransporterfahrer aus dem Verkehr. Im Verlauf der nachfolgenden Kontrolle auf einem Parkplatz zwischen Groß Ippener und Wildeshausen offenbarte sich, dass gegen den 26-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten ein Fahrverbot verhängt worden war. Und nicht nur das: Zusätzlich war der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben.

Ein neues Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Zahlung eines haftbefreienden Betrags in Höhe von 1.500 Euro durfte der Festgenommene die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Rund 11.000 Euro Schaden nach Unfall

Auf der Straße „Am Gewerbegebiet“ in Groß Ippener hat ein Kleintransporterfahrer (65) aus Bremen am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr in Richtung Dorfstraße im Bereich einer Einmündung die Vorfahrt eines Lohners (78) missachtet, der nach Angaben der Polizei „mit einem Sattelzug aus der Robert-Bosch-Straße in Richtung Dorfstraße einfahren wollte“. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Kleintransporter war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzte die Höhe des Sachschadens auf ungefähr 11.000 Euro.