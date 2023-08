Fahrer schildern Hergang nach Unfall zwischen Ippener und Wildeshausen unterschiedlich

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Nach dem Unfall haben sich die Beteiligten offenbar „behakt“. Die Polizei will mithilfe etwaiger Zeugen Licht ins Dunkel bringen. © dpa

Groß Ippener/Wildeshausen – Rechtswidriges Überholen mehrerer Fahrzeuge auf der A1 hat am Montagabend um 18.15 Uhr einen Zusammenstoß zweier Autos zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord mit Sachschaden in einer geschätzten Höhe von rund 2 .500 Euro nach sich gezogen. Weil die beiden Fahrer den Unfallhergang und eine Konfliktsituation, die sich daran anschloss, unterschiedlich schilderten, hofft die Polizei, dass sich etwaige Zeugen unter Telefon 04435/93 1 60 melden, um sachdienliche Angaben zu machen.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll der dunkelblaue Kombi eines Niederländers (45) in Richtung Osnabrück mehrere Wagen rechts überholt und beim Wiedereinscheren den dunklen Audi eines Thüringers (53) seitlich berührt haben. „Da der 45-Jährige seine Fahrt fortsetzte, kam es in der Folge zu einer weiteren Konfliktsituation zwischen beiden Fahrern“, berichtet die Polizei. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs beziehungsweise Nötigung seien eingeleitet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Inspektion Delmenhorst/Oldenburg- Land/Wesermarsch.