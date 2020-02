Ippener Tennisclub geht mit drei Teams in die neue Saison

Jan Lintelmann übernimmt Trainerposten / Jahresbeiträge bleiben stabil

+ Blicken auf die neue ITC-Saison: Sebastian Hogt (zweiter Vorsitzender), Ingo Stark (Sponsor), Jan Lintelmann (Trainer), Andre Weber (erster Vorsitzender), Adrian Stark (Sportwart) und Marco Oertel (Punktspielbester Herren 30). Foto: osmer

Groß Ippener – Zur Jahreshauptversammlung hatte der Ippener Tennisclub (ITC) am Freitag in die Gaststätte Wülfers in Groß Ippener geladen. Die 19 anwesenden Mitglieder wählten, ehrten und sprachen über die Beiträge für das laufende Jahr, heißt es in einer Mitteilung des ITC-Pressewarts Jan Osmer.