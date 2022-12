„Steile Karriere“ mündet in Ernennung zum Ehrenbürgermeister

Von: Jürgen Bohlken

Eine gerahmte Urkunde erhielt Georg Drube (r.) nach der Ernennung zum Ehrenbürgermeister aus den Händen des amtierenden Bürgermeisters Stefan Pleus. © Bohlken

Groß Ippener – „Wir konnten im Rat viel zusammen erreichen. Wir haben aber auch immer dafür gesorgt, dass wir genug Geld für das hatten, was wir umsetzen wollten. Die Gemeinde Groß Ippener hat nie Schulden gemacht und stets eine gute Rücklage gehabt. Das war uns im Rat sehr wichtig. Und ich hoffe, das bleibt auch so“, sagte Georg („Schorse“) Drube am Mittwoch im Gemeinderat nach seiner Ernennung zum Ehrenbürgermeister.

Der Ratsbeschluss, der dieser Auszeichnung zugrunde lag, war bereits am 7. Juli gemäß den gesetzlichen Vorgaben in nicht öffentlicher Sitzung gefasst worden. „Natürlich einstimmig“, betonte Stefan Pleus. Er hatte Georg Drube im November 2021 im Bürgermeisteramt „beerbt“. Da er bei Drubes Verabschiedung schon dessen Verdienste gebührend gewürdigt hatte, hielt er seine Laudatio am Mittwoch während der Ratssitzung im Gasthaus Wülfers kurz. Erwähnung fand gleichwohl das Engagement des Geehrten im Zusammenhang mit dem Baugebiet „Ippener Kämpe“, der Chronik anlässlich der 800-Jahr-Feier Groß Ippeners und der gebauten Sporthalle.

25 Jahre lang als Bürgermeister gewirkt

Pleus sprach von einer steilen Karriere: „Du bist 1986 in den Rat gekommen, 1991 stellvertretender Bürgermeister und 1996 Bürgermeister geworden.“ Den Ratsvorsitz behielt Drube 25 Jahre lang. Er sei gern so lange Bürgermeister gewesen, sagte er, zumal Rat, Vereine und Einwohner ihm immer das Vertrauen geschenkt hätten.

In Ippener reden wir nicht von Schulden pro Einwohner, sondern von Guthaben pro Einwohner.

Dass Ippener als Gemeinde mit nur rund 1 000 Einwohnern ein solch ambitioniertes Projekt wie die Sporthalle zum Erfolg geführt hat, fand Pleus ausgesprochen bemerkenswert. Damit sei etwas Dauerhaftes von Wert geschaffen worden. „Die Halle kann uns keiner mehr nehmen. Die bleibt hier stehen“, sagte der Bürgermeister. „Und das ist zu einem guten Teil auch dein Verdienst“, ergänzte er in Richtung Drube.

„In Ippener reden wir nicht von Schulden pro Einwohner, sondern von Guthaben pro Einwohner“, lobte er die sparsame Haushaltsführung in der Ära seines Amtsvorgängers.

Schorse, wir sind der Meinung, dass du die Voraussetzungen für die Ehrung erfüllt oder sogar übererfüllt hast.

Die Ernennung zum Ehrenbürgermeister war auf Vorschlag von Stefan Pleus erfolgt. Eine solche Würdigung setzt „besondere Verdienste“ um eine Gemeinde voraus. Heißt: Bloßes langjähriges Wirken reicht nicht aus. Ebenso wenig genügen Verdienste „allgemeiner Art“. Kommunen sind gehalten, von dieser höchsten Auszeichnung, die sie zu vergeben haben, sparsam Gebrauch zu machen, um „die Bedeutung der Ehrung nicht zu entwerten“.

„Schorse, wir sind der Meinung, dass du die Voraussetzungen erfüllt oder sogar übererfüllt hast“, begründete Pleus die Ratsentscheidung, Drube zum Ehrenbürgermeister zu ernennen. Sodann verlas er den Text der gerahmten Ernennungsurkunde. Beifall der Ratsmitglieder sowie der zuhörenden Bürgerinnen und Bürger schloss sich an. Drube dankte für die Ehrung, aber auch dafür, „dass ich hier 25 Jahre Bürgermeister sein durfte“.