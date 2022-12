Ippener rüstet sich für etwaigen Blackout

Von: Jürgen Bohlken

Die Blackout-Gefahr erzeugt Bilder im Kopf, die gern verdrängt werden. © De Fina (dpa)

Groß Ippener – Der Gedanke an einen großflächigen längeren Stromausfall, der womöglich Millionen Haushalte in Deutschland trifft, beängstigt viele Mitbürger. Tatsächlich lässt sie sich nicht wegreden: die mit der Energiekrise gewachsene Blackout-Gefahr. Was tun, wenn mangels „Saft“ selbst die Heizung, das Festnetztelefon und das Radio ausfallen? Wo gibt es dann eine Anlaufstelle, in der das Licht noch brennt? Einen Sammelpunkt mit Leuchtturmcharakter, an dem sich die Menschen aufwärmen und über die Lage informieren können? In Groß Ippener hat sich der Rat diesem Problem gestellt – und Nägel mit Köpfen gemacht.

Im „Fall der Fälle“ wird die Sporthalle als Anlaufstelle für die Einwohner hergerichtet. Und wie es gelingen soll, dass dort Strom zur Verfügung steht, selbst wenn rundherum alles dunkel ist, steht auch bereits fest: Ein anzuschaffender Zapfwellengenerator soll"s richten. Der kann in Kombination mit einem 60 PS starken Traktor Notstrom erzeugen. Dafür sieht der soeben einstimmig vom Rat verabschiedete Haushalt für 2023 einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro an die Sport- und Freizeitcentrum GmbH vor. Die Sporthallenbetreibergesellschaft stehe den Plänen der Gemeinde „positiv gegenüber“, sagte Sönke Meyer (CDU) am Mittwoch im Gemeinderat. „Wir reden nicht lange darüber. Wir machen einfach mal – für unsere Bürger“, bekräftigte er.

Den benötigten Trecker im Bedarfsfall zu organisieren, dürfte nach Einschätzung von Nils Hackfeld (CDU) keinerlei Probleme bereiten. „Die Leistung des Zapfwellengenerators reicht, um die Sporthalle zu beleuchten und eventuell zusätzlich das Feuerwehrhaus mit Strom zu versorgen“, erläuterte er.

40.000 Euro für Breitbandausbau

Was Investitionen angeht, übt sich Groß Ippener im kommenden Jahr in relativer Zurückhaltung. Der Haushalt enthält nur einen investiven Ansatz: 40.000 Euro als gemeindlicher Anteil für Breitbandausbaumaßnahmen in „Stufe drei“ sind eingeplant. Zwei weitere „Chargen“ in gleicher Höhe sollen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 folgen. Groß Ippener hat sich wie alle Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Harpstedt fest vorgenommen, jeden in der Versorgung mit schnellem Internet noch verbliebenen „weißen Fleck“ zu beseitigen.

Heißt: Auch die abgelegensten Haushalte sollen erschlossen werden. Und das geht richtig ins Geld. Allerdings werde der Breitbandausbau ausgesprochen üppig gefördert, so Bürgermeister Stefan Pleus. Es gehe darum, wirklich niemanden zu vergessen. Denn eine nachträgliche Erschließung ohne Fördergeld wäre für die Gemeinde praktisch unbezahlbar. In diesem Zusammenhang lobte Pleus den früheren Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, der sich in das Breitbandthema richtig reingekniet hatte. Ihm sei es zu verdanken, dass zwei Haushalte nicht vergessen worden seien.

2.700 Euro für Vereine und Feuerwehr

Auf Vorschlag von Sönke Meyer wird die Gemeinde die örtlichen Vereine 2023 in gleicher Höhe wie in diesem Jahr unterstützen: Je 400 Euro bekommen der Ippener Tennisclub sowie die Krieger- und Soldatenkameradschaft, je 700 Euro der Schützenverein und der Sportverein (TSV). Weitere 500 Euro gewährt die Kommune – wie gehabt – der Ortsfeuerwehr für die Kameradschaftskasse.

Im Ergebnisetat 2023 klafft ein Defizit von 696.300 Euro. Die erwarteten Einnahmen schlüsseln sich nach Angaben von Samtgemeindekämmerer Ingo Fichter wie folgt auf: eine Million Euro (Ansatz 2022: 800.000 Euro) aus der Gewerbesteuer, 225.000 (220.000) Euro aus der Grundsteuer A und B, 94.000 (94.000) Euro aus der Vergnügungs- und der Hundesteuer, 480.000 (460.000) Euro aus Einkommensteueranteilen, 140.000 (130.000) Euro aus Umsatzsteueranteilen sowie 45.000 (45.000) Euro aus Konzessionsabgaben.

Fast 2,4 Millionen Euro Belastung durch Umlagen

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage hat Ingo Fichter mit 95.000 (75.000) Euro veranschlagt. Die Kreisumlage steigt von 709.700 auf 838.700 Euro und der Anteil an der Samtgemeindeumlage von 1,2 auf 1,459 Millionen Euro. Das heißt: Erwarteten Umlagen in Höhe von 2.392.700 Euro stehen erwartete Einnahmen in Höhe von nur 1.984.000 Euro gegenüber.

Von den Leitzinsanhebungen der zurückliegenden Monate dürfte die Gemeinde profitieren. Laut Ingo Fichter kann sie sich nun wieder Hoffnungen darauf machen, Zinsen auf ihr Guthaben zu bekommen.