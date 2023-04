Maskierte überfallen 72-Jährigen am Sonntagmorgen in seinem Haus

Von: Dierk Rohdenburg, Gero Franitza

Maskierte Einbrecher haben am frühen Sonntagmorgen einen 72-Jährigen in Groß Ippenen in dessen Haus überfallen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Groß Ippener – Drei unbekannte, maskierte Männer sind am Sonntag gegen 5 Uhr in ein Wohnhaus am Mühlenweg in Groß Ippener eingebrochen und haben den 72-jährigen Bewohner bedroht und ausgeraubt.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter zuvor eine Tür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Der Senior schlief zu diesem Zeitpunkt noch. „Der Mann wird aus dem Schlaf gerissen, sodann fordern die Unbekannten von ihm unter Androhung von Schlägen die Herausgabe seiner Wertsachen“, schildert die Polizei den Verlauf des Überfalles.

Täter durchsuchen das Haus ausgiebig

Während sich das Opfer im Schlafzimmer aufhalten musste, durchsuchen die Täter das Haus längere Zeit ausgiebig. Nach ihrer anschließenden Flucht kann der Überfallene durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen und selbst die Polizei verständigen. Der 72-Jährige sei körperlich unversehrt, durch die Tat jedoch erheblich mitgenommen, so die Beamten. Die Eindringlinge erbeuteten eine hochwertige Uhr, Münzen sowie Bargeld. Bei der Schadenssumme soll es sich um einen hohen fünfstelligen Betrag handeln.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise auf die Einbrecher geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung setzen. Hilfreich seien hier Beobachtungen, die in der Nacht zum Sonntag gemacht wurden sowie solche, die gegebenenfalls schon länger zurückliegen, aber dennoch im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, heißt es im Einsatzbericht.

Weitere Polizeimeldung aus dem Landkreis:

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Ahlhorners, der mit seinem Auto am Freitag gegen 17.40 Uhr die Lessingstraße in Ahlhorn befuhr, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie die Polizei mitteilt. Gegen den Beschuldigten, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.