Kraftstoffdiebstahl und ein Promillesünder auf der A1

Groß Ippener/Harpstedt – Mit Kraftstoffdiebstahl in größerem Stil und einem Promillesünder auf der A1 hat es die Polizei in der Samtgemeinde Harpstedt zu tun bekommen.

Rund 500 Liter Diesel haben noch nicht ermittelte Täter zwischen Montag, 18.15 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, von einer Baustelle an der Straße Hespenriede in Groß Ippener aus abgestellten Lkw entwendet. Nach Angaben der Polizei durchtrennten sie Teile eines Maschendrahtzauns und begaben sich auf das Gelände, auf dem die Stadtwerke Delmenhorst einen Trinkwasserbrunnen betreiben. Der aus Spezialfahrzeugen für Erkundungsbohrungen gestohlene Kraftstoff soll einen Wert von etwa 1 .000 Euro haben. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen erhofft sich die Polizei in Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941 115.

Dass Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am späten Montagabend einem „Promillesünder“ im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt auf die Spur kamen, verdanken sie in erster Line einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin.

Zeugin wundert sich über merkwürdige Fahrweise

Die Frau, die auf der A1 („Hansalinie“) in Richtung Osnabrück unterwegs gewesen war, hatte gegen 22.40 Uhr den Notruf gewählt und einen Wagen gemeldet, der ihr wegen auffälliger Fahrweise ins Auge gesprungen war. Es handele sich um einen Hyundai mit eingeschaltetem Standlicht, gab sie zu Protokoll. Der Fahrer fahre nicht nur in Schlangenlinien; er betätige obendrein den Blinker bei Spurwechseln seitenverkehrt, bemerkte die Zeugin. Im Verlauf der nachfolgenden Kontrolle des Wagens auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen offenbarte sich den Beamten schnell der Grund für die auffällige Fahrweise: Der 43-Jährige aus Kroatien hinterm Lenkrad hatte ordentlich „getankt“. Mit einem Atemalkoholtest zeigte er sich einverstanden. Das Ergebnis, stolze 1,8 Promille, hat ihn indes womöglich selbst überrascht.

Gegen den 43-Jährigen wurde nach Auskunft der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Zwecks Verhinderung der Weiterfahrt brachten sie eine mechanische Lenkradsperre an.