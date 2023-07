Brandbrief benennt Misstände: Vermüllung, Zerstörung, Kotbeutel am Zaun

Von: Jürgen Bohlken

Eklig: Der Inhalt dieses Beutels ist exakt das, was der Anblick und der entweichende Gestank vermuten lassen. © -

Groß Ippener – Beschädigte Zäune, Vermüllung von Flächen, Wildparker und -pinkler, sogar ekelhafte Hinterlassenschaften in Form „eingetüteter“ Exkremente: Probleme im Gewerbegebiet an der A1 in Groß Ippener haben dort ansässige Firmen schon mehrfach zur Sprache gebracht, ohne dass die Missstände abgestellt worden wären. In einem offenen Brandbrief appellieren nun neun Unterzeichner aus acht betroffenen Unternehmen an die Räte der Gemeinde Groß Ippener und der Samtgemeinde Harpstedt sowie an „behördliche Amtsträger, hier aktiv zu werden“.

Die Situation sei nicht länger duldbar, bekräftigen sie. Dass die Geschäftsführer und Firmeninhaber gerade jetzt die Öffentlichkeit suchen, ist sicher kein Zufall. Denn wenn die Erweiterung des Gewerbegebietes kommt, über die am Donnerstag der Rat berät, könnten sich manche Probleme noch verschärfen.

„Wandel zum Industriegebiet“

Thomas Michael Rappers, Geschäftsführer der Simix Rührwerksbau GmbH, hat den Brandbrief aufgesetzt. Im Laufe der letzten Jahre habe sich – auch bedingt durch mehrere Inhaberwechsel – das vormalige Gewerbegebiet „im Grünen“ hin zu einem Industriegebiet gewandelt. Das zeige sich an der deutlichen Zunahme des Transportverkehrs – insbesondere mit 40-Tonnern. Ein Teil der Aufliegertransporterfahrer nutze das Gebiet für Ruhezeiten – besonders an den Wochenenden ob des Sonntagsfahrverbots. Offensichtlich habe sich zudem herumgesprochen, „dass auch entfernt vom Firmensitz nicht genutzte Fahrzeuge abgestellt werden können“, heißt es in dem Schreiben.

Wir sind an konstruktiven Lösungen interessiert und möchten wieder zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Das aus Sicht der Unterzeichner teils ordnungswidrige Abstellen der Kfz gehe mit Beschädigungen oder sogar der Zerstörung von Zaunanlagen einher. Die Firma Lieken habe ihren Zaun allein in diesem Jahr schon dreimal reparieren „dürfen“. Dem Ippener Bürgermeister sei das im Übrigen bekannt.

„Abo“ bei Zaunbauer kann kaum die Lösung sein

Der an der Rudolf-Diesel-Straße gelegene Zaun am Löwenthal-Grundstück wurde „großflächig niedergerissen“. Mit „diversen Beschädigungen“ bekam es auch die Firma Simix zu tun. Eigentlich sollen die Zäune vor unbefugtem Betreten und Diebstählen schützen. „Diesseits“, so heißt es weiter in dem Brandbrief, dränge sich aber „der böse und sarkastische Gedanke auf, mit den Zaunbauern ein Abo abschließen zu müssen“. Die Unterzeichner halten es für dringend geboten, Abhilfe zu schaffen.

„Großflächig niedergerissen“: Auch von beschädigten oder zerstörten Zäunen können betroffene Unternehmen im Ippener Gewerbegebiet ein Lied singen. © Rappers

„Seit Jahren werden unsere über Jahre gepflegten, mit Grünbewuchs gehegten Grundstücke richtiggehend vermüllt“, benennt der Brandbrief ein weiteres Problem, das immer ekligere Züge annimmt: „Insbesondere Flaschen, Tüten, teils mit Speiseresten, sowie sonstiger ,Fahrerkabinenmüll’ werden schlichtweg an und über unsere Grundstückszäune geworfen. Anlass zur Sorge geben uns aber immer häufiger aufzufindende Exkremente! Diese werden zunehmend in durchsichtigen Müllbeutelchen an unsere Zäune gehängt. Auch finden wir diese ,Häufchen’ direkt am Zaun hinter teils offen zugänglichem Busch- und Baumwerk. So etwa in einem Hain im Bereich ,An der Autobahn’. Auch direkt vor den Betriebsgrundstücken werden Kartonagenböden als WC genutzt und hinterlassen.“

„Sichtschutz“ für Wildpinkler

Obendrein stünden Lkw sehr dicht an den Zäunen. Der sich daraus ergebende „Sichtschutz“ werde wiederum dazu genutzt, „an die Zäune und somit in unseren Pflanzenbewuchs zu urinieren“.

Es handele sich um ein Gewerbegebiet; da fielen „nun mal Späne“ – mit diesen Worten, die der Ippener Bürgermeister am 14. Juli ausgesprochen haben soll, geben sich die Brandbrief-Unterzeichner nicht zufrieden. Sie vertreten den Standpunkt, die Missstände keineswegs hinnehmen zu müssen. Schließlich zögen die Hinterlassenschaften (die Speisereste und erst recht die Exkremente) diverse Beeinträchtigungen sowie unter Umständen sogar gesundheitliche Gefährdungen nach sich.

Die Vermüllung begünstige möglicherweise Ratten-/Ungezieferbefall, zumal nicht jeder Müllbeutel sofort oder zeitnah gefunden werde. Gesundheitlichen Risiken seien insbesondere beauftragte Gartenpfleger ausgesetzt, aber auch die Inhaber und Beschäftigten der betroffenen Betriebe („vom Ekelfaktor mal ganz abgesehen“). Solche Zustände seien schlichtweg nicht länger zumutbar, schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass in beiden Fahrtrichtungen der A1 „insgesamt vier naheliegende Rastplätze mit sanitärer Anbindung vorhanden sind“.

Einzelgespräche „ins Leere gelaufen“

Da Telefonate und Einzelgespräche „mit dem jeweils amtierenden Gemeindebürgermeister“ bislang „ins Leere“ gelaufen oder die Belange abgeblockt worden seien, gehen die Brandbrief-Unterzeichner nun den Weg, sich sozusagen als Unternehmergemeinschaft Gehör zu verschaffen. Ihr eigener Eindruck: Der Gemeinderat halte es offenbar für störend, sich zusammen mit den Betroffenen der Probleme anzunehmen. „Wir Unternehmer sind gerne in dieser Gemeinde. Wir tragen gerne zum Gemeinwohl durch Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Die aus dieser Wertschöpfungskette resultierenden Steuereinnahmen für die Gemeinde tragen ergänzend zum (...) Gemeinwohl bei“, betonen die Unterzeichner. Ihnen liege an konstruktiven Lösungen, um wieder „zuversichtlich in die Zukunft“ schauen zu können, beteuern sie. „Daher geht noch einmal die Bitte an die Räte und Amtsträger, uns (...) zu unterstützen. Probleme auszublenden statt sie gemeinschaftlich anzugehen, hilft niemandem.“

Die Unterzeichner Der Inhalt des offenen Brandbriefes wird mitgetragen von Thomas Michael Rappers (Simix Rührwerksbau GmbH), Karsten Lieken (Lieken Metall Design GmbH & Co. KG), Jörg Niehaus (Planen Niehaus GmbH & Co. KG), Knuth Meyer (KM Nutzfahrzeuge), Miroslav Komad (EM Car Styling), Jörn Horbrügger (Brock GmbH & Co. KG), Mustafa Gökdeniz (Caribia), Waldemar Strebel und Dimitri Hammer (S & H Nutzfahrzeuge und Logistik GmbH).