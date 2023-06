111 Jahre Albertushof: Größtmögliche Selbstständigkeit ist das Ziel

Von: Jürgen Bohlken

Zusammen mit einem Freund will Frank Mertel (Mitte) eine Spendenradtour mit sieben 111-Kilometer-Etappen absolvieren. Das Bild zeigt ihn mit Einrichtungsleiterin Susanne Jaekel und deren Stellvertreter Christof Naber. © Bohlken

Groß Ippener – „Unsere Bewohner feiern unheimlich gerne. Sie leben dabei richtig auf“, weiß Susanne Jäkel, Einrichtungsleiterin des Albertushofes in Groß Ippener. Vorfreude stellt sich dieser Tage einmal mehr ein, zumal das Wohnheim mit Tagesförderung für Menschen mit geistiger Behinderung vor den Toren Delmenhorsts etwas zu feiern hat. Der Albertushof würdigt sein 111-jähriges Bestehen doppelt: am 30. Juni und 2. Juli.

Mit Spannung erwartet wird die Rückkehr von Frank Mertel nach dann 777 abgestrampelten Kilometern. Der passionierte Radler arbeitet seit 2015 als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung auf dem Albertushof in der Tagesförderstätte. Am 26. Juni startet er in München zusammen mit einem Freund anlässlich der 111-Jahr-Feier eine Spendenradtour. Nach sieben Etappen und einem täglichen Radelpensum von 111 Kilometern soll das Duo am 2. Juli auf dem Albertushof eintreffen und dort im Rahmen eines Tags der offenen Tür begrüßt werden.

Von den generierten Spenden will die Einrichtung der Waldheim-Gruppe drei unterschiedliche Therapiefahrräder mit Tandemcharakter, also inklusive Sitzmöglichkeit für jeweils auch einen Bewohner, anschaffen (beispielsweise für Einkaufsfahrten). Das schlägt mit Gesamtkosten von rund 27.000 Euro zu Buche. Einer der drei „Roll-Fietzes“ wird laut Jäkel für das „Einhängen“ eines Rollstuhls ausgelegt sein.

Frank Mertel plant einen Tour-Blog

Seine Tourerlebnisse will Mertel in einem Blog Revue passieren lassen. „Zusätzlich begleiten wir das Geschehen auf unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen“, kündigt Katharina Hartwig, Pressesprecherin der Waldheim-Gruppe, an. Etwas Geld befindet sich schon im Spendentopf. Wer die Tour, sozusagen das „Pedalritter-Pendant“ zum Sponsorenlauf, mit einem Obolus unterstützen will, findet die Kontodaten unter albertushof.com/spendenradtour im Internet.

Die Vorfreude auf die 111-Jahr-Feier wächst. © Albertushof

Das Festprogramm zum Schnapszahlgeburtstag Freitag, 30. Juni, 19.30 Uhr bis 24 Uhr: Tanzparty bei freiem Eintritt in einem Festzelt auf dem Albertushofgelände mit der Bremer Partyband „Happy End“, Zauberei und Klamauk des Duos „Total Genial“ sowie Getränken und kleinen Speisen zum Selbstkostenpreis.

Sonntag, 2. Juli, 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür auf dem Albertushof – mit Freiluftgottesdienst (ab 10 Uhr) und viel Programm (ab 11 Uhr), darunter Mitmachaktionen, Führungen mit Einblicken auch in Wohnbereiche (um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr; Treffpunkt ist der Infostand), Essen und Getränken, kleiner Theateraufführung sowie Darbietungen der DelmeSquareDancer, der Hasport Shantys, eines Ballonkünstlers und von Einradfahrern.

Ihre Gründung verdankt die Behinderteneinrichtung Adalbert Wintermann. Dieser Pionier der Pädagogik für geistig behinderte Menschen, 1856 im Kreis Wesermarsch geboren, im Alter von 19 Jahren Hilfslehrer und später ordentlicher Lehrer an Bremer Volksschulen, verschrieb sich früh dem Ziel, „minderbegabten“ Kindern durch eine besondere pädagogische Förderung die Chance auf einen verdienten Platz in der Gesellschaft einzuräumen. 1912 baute er in Groß Ippener den Albertushof auf. Sein Anliegen war es, Wohn- und landwirtschaftliche Arbeitsmöglichkeiten für ins Erwachsenenalter gekommene Schüler anzubieten.

Schenkung an die Stiftung Waldheim

Für acht Jahrzehnte blieb die Einrichtung in Familienhand. Dieses Kapitel endete in letzter Generation mit Inge und Martin Grape. 1993 ging der Albertushof im Zuge einer Schenkung an die Stiftung Waldheim Cluvenhagen mit Sitz im Landkreis Verden über.

Wenn ich gefragt werde, was es heißt, hier Mitarbeitende zu sein, antworte ich, das sei ein bisschen so, als würde ich als Vater oder Mutter die Entwicklungsphasen eines Kindes durchmachen.

Zwischen alten Streuobstwiesen, liebevoll angelegten Parkanlagen und vielen Wildblumen leben Menschen und Tiere dort heute naturnah zusammen. Auf 75 Wohnplätze kommen 100 Mitarbeitende, darunter viele Teilzeitkräfte. Die Bewohner verteilen sich auf acht Wohngemeinschaften (WGs) unterschiedlicher Größe. „Sie haben im Regelfall Einzelzimmer. Einige teilen sich zu zweit Doppelzimmer, weil sie es schon seit Jahrzehnten so gewohnt sind und traurig wären, wenn man sie auseinanderreißen würde“, erläutert Susanne Jaekel. In den WGs seien Jüngere und Ältere mit unterschiedlichen Hilfebedarfen. Oft seien die Gruppen gemischtgeschlechtlich. Es gebe ein schönes Miteinander. Die Stärkeren unterstützten die Schwächeren gern.

Bauprojekt am Brendelweg

„Wenn ich gefragt werde, was es heißt, hier Mitarbeitende zu sein, antworte ich, das sei ein bisschen so, als würde ich als Vater oder Mutter die Entwicklungsphasen eines Kindes durchmachen. Manche Menschen mit einer geistigen Behinderung bleiben auf dem Stand eines kleinen Kindes oder eines Jugendlichen“, weiß Jaekel. Andere benötigten deutlich weniger Hilfestellung, um ihr Leben zu meistern. Ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit und Teilhabe sei das Ziel des Albertushofes, betont die Einrichtungsleiterin und ergänzt: „Unsere Bewohner sollen – so gut es eben geht – wie jeder andere Mensch leben können.“

Vor diesem Hintergrund sei auch ein in Delmenhorst geplantes Bauprojekt zu sehen, wo bereits vor einigen Jahren ein Grundstück am Brendelweg erworben worden sei. „Dort wollen wir ein Haus für stationäres Wohnen vorhalten und hintendran acht Apartments bauen, damit Bewohner sich in ihrem eigenen Reich ein Stück weit verselbstständigen können. Im Moment warten wir auf die Baugenehmigung. Es wäre schön, wenn wir noch in diesem Jahr das Go bekämen“, hofft Jaekel.

„Hühnermobil“ und Hofladen

Der Albertushof liege ja bekanntlich etwas „ab vom Schuss“. Für viele geistig beeinträchtigte Menschen sei diese Lage trotzdem genau das Richtige. Gleichwohl schätze man durchaus die Nähe zu Delmenhorst. „Wir wollen eben auch Innenstadt“, unterstreicht Jäkel.

Wird gut angenommen: der Hofladen. © Albertushof

Zum Albertushof gehört das „Hühnermobil“, in dem aktuell 110 Hühner täglich Eier legen, die direkt im Hofladen verkauft werden. „Das ist immer öfter ein Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Neben den Bänken, auf denen es sich mit Blick auf das muntere Federvieh gut verweilen lässt, stehen Futtereimer, aus denen sich jeder bedienen kann, um der gackernden Schar Körner zuzuwerfen. Und da zu den Eiern sehr gut Eierlikör und Nudeln passen, wurde das Verkaufssortiment im Hofladen kürzlich um beides erweitert. Unser naturtrüber Apfelsaft ist dort schon lange ein Verkaufsschlager. Seitdem sich herumgesprochen hat, dass unsere aus Spendengeldern finanzierte Saftpresse auch für die eigene Apfelernte zum Mosten genutzt werden kann, bekommen wir regelmäßig Anfragen“, verrät Christof Naber, stellvertretender Einrichtungsleiter.

Ihm obliegt zugleich die Fachbereichsleitung für die Tagesförderung, die in Kooperation mit Firmen aus Harpstedt und Delmenhorst Bewohner fit für eine spätere Arbeit in Werkstätten machen will. Ein entsprechendes Angebot gibt es auch für die Albertushof-Senioren; mit Blick auf diese Menschen soll die Tagesförderung durch Beschäftigung Struktur in den Alltag bringen.

Dunkles Kapitel soll erhellt werden

Die Refinanzierung des Albertushofes sei letztlich eine Leistung der Eingliederungshilfe gemäß Sozialgesetzbuch IX, erläutert der Geschäftsführer der Einrichtung, Carl-Georg Issing. Sie vollziehe sich zu mindestens 98 Prozent über kreis- beziehungsweise sozialamtsseitig verwaltete Landesmittel.

Die Folgen der „Euthanasie“-Programme im Nationalsozialismus für behinderte Menschen vom Albertushof sind indes nicht vollständig geklärt. Die Aufarbeitung laufe aber, sagt Issing. Mehr als 2.000 Akten aus der NS-Vergangenheit der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen seien auszuwerten.

Der Hintergrund: „Es scheint so zu sein, dass es direkte Deportationen vom Albertushof in Vernichtungslager nicht gegeben hat. Vielmehr sind nach unserem bisherigen Kenntnisstand offenbar einzelne Bewohner nach Wehnen zur sogenannten ,Behandlung’ verbracht worden und dort zu Tode gekommen“, so Issing.

Eine zu jener Zeit verbreitete Hoffnung sei gewesen, dass es durch das „Opfern“ einzelner Menschen mit Behinderungen vielleicht gelinge, viele zu retten. „Ich mache mir dieses ,Argument’ wirklich nicht zu eigen, sondern will einfach nur wiedergeben, wie die Denke damals war“, betont der Geschäftsführer. Dass Behinderte in der Landwirtschaft Beschäftigung fanden, hat wohl manche von ihnen vor der Vernichtung von – in den Augen der Nazis – „lebensunwertem Leben“ bewahrt. „Leute, die auf Höfen arbeiteten, galten im Sinne der NS-Ideologie als brauchbar, trugen sie doch dazu bei, dass Brot und Butter auf den Tisch kamen“, sagt Issing. Das habe eine gewisse Schutzwirkung entfaltet.

Trotzdem habe es nach dem, was bislang bekannt sei, Menschen vom Albertushof gegeben, die in Wehnen regelrecht „verhungert worden sind“. Carl-Georg Issing: „Wie viele es waren, wissen wir aber noch nicht.“

Wiederanbindung an das Delmenhorster Busnetz? Der Wegfall der Busverbindung nach Delmenhorst zum Nachteil der Behinderteneinrichtung Albertushof und des benachbarten Seniorenheims Hildegardstift in Groß Ippener hat unlängst die Delmenhorster Politik beschäftigt. Jens Brügmann, langjähriger Albertushof-Bewohner, brachte den Stein maßgeblich mit ins Rollen. Der 54-Jährige nahm Mitte Mai all seinen Mut und auch seine Wut zum Anlass, ein flammendes Plädoyer während der Einwohnerfragestunde im Verlauf einer Sitzung des städtischen Sozialausschusses zu halten.

Er unterstützte vehement einen Grünen-Antrag, der eine Wiederanbindung an das Delmenhorster Busnetz zum Ziel hatte. Brügmann, selbst ein Mensch mit Behinderung, sitzt der Albertushof-Bewohnervertretung vor. „Wir bewundern ohne Ende, wie er für unsere Bewohner gekämpft hat. Das hat offenbar auch die Ausschussmitglieder so sehr beeindruckt, dass sie einmütig den Standpunkt vertraten, es müsse diese Anbindung wieder geben“, schildert Einrichtungsleiterin Susanne Jaekel. „Wir hoffen nun, dass sich etwas tut – und dass der Bus nicht nur, wie vormals, zweimal die Woche fährt, sondern ein bisschen öfter. Von Mitarbeitenden bis hin zu Besuchern sind alle irgendwie darauf angewiesen“, ergänzt Jaekel.

Auch für Schülerinnen und Schüler, die auf dem Albertushof Praktika absolvieren möchten, wäre die „Reanimation“ der Busanbindung ein echter Gewinn. Denn, so Jaekel, nicht jeder Jugendliche habe die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zu kommen oder sich von einem Elternteil fahren zu lassen. Mangelnde Mobilität könne dazu führen, dass Praktikumsplätze nicht in Anspruch genommen würden.

„Dieses Beispiel zeigt, wie weit wir immer noch von echter Teilhabe entfernt sind. In puncto Verkehrsanbindung sind wir aber nun, nach dem Auftritt von Jens Brügmann, wieder recht optimistisch“, sagt Jaekel.

Durchaus von Bedeutung: Aufgrund von Beeinträchtigungen könnten nicht wenige Menschen aus dem Hildegardstift und vom Albertushof das ÖPNV-Angebot sogar unentgeltlich nutzen, sofern es wiederbelebt wird.