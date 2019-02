Schützenverein Schulenberg-Horstedt findet Nachfolger für mehrere Posten

Horstedt - Fast gleich geblieben ist die personelle Stärke des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt, dem Ende 2018 insgesamt 228 Mitglieder angehörten. Während der Generalversammlung kamen am Freitagabend in der Horstedter Schützenhalle sieben Eintritte, aber auch drei Austritte und fünf Todesfälle zur Sprache.

Die neue Saison startet am Gründonnerstag, 18. April, mit dem Frühjahrsschießen. Einen Abend mit Doppelkopf, Rommé, Mau-Mau und Gesellschaftsspielen soll es bereits am Sonntag, 10. März, geben. Direkt im Anschluss an das Frühkonzert an Himmelfahrt feiert der Verein traditionell zwei Tage lang sein Schützenfest; in diesem Jahr fällt das Highlight des Vereinslebens auf den 31. Mai und den 1. Juni.

In den Genuss je eines Präsents kamen in der Versammlung Vereinsmeisterin Heike Stöver und Jugendvereinsmeisterin Sabrina Wenke. Die langjährigen Vereinsmitgliedschaften von Klaus Ideker (50 Jahre), Ilse und Fritz Baumgarten, Karin und Johann Brinkmann, Elke Bultmeyer, Wolfgang Maas, Gerda Meyer, Hartmut Post und Bernd Wenke (alle 40 Jahre) sowie Ralf Hillmann, Peter Huntemann und Reinhard Wolter (alle 25 Jahre) würdigte der erste Vorsitzende Stefan Baumgarten mit Urkunden und Nadeln. Einige weitere Jubilare, die ebenfalls hätten geehrt werden sollen, blieben der Versammlung aus gesundheitlichen Gründen fern.

+ Nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: Ralf Hillmann, Reinhard Wolter, Hartmut Post, Klaus Ideker, Peter Huntemann, Bernd Wenke, Wolfgang Maas, der Vorsitzende Stefan Baumgarten und der zweite Vorsitzende Michael Hacke. © Verein

Die Riege der Funktionsträger hat sich leicht verändert: Berit Meints „beerbte“ als Schriftführerin Marina Wrage im Amt, Jan Griesche den bisherigen zweiten Jugendschießwart Steffen Wenke und Pia Hillmann den dritten Kinderschießwart Pascal Wittenberg. Den Internetauftritt des Schützenvereins betreut nunmehr Andreas Bruns - als Nachfolger von Dietmar Krusch. Für eine weitere Amtsperiode behält indes der wiedergewählte dritte Vorsitzende Clemens Baumgarten seinen Posten.

+ Vereinsmeisterin Heike Stöver (links) und Jugendvereinsmeisterin Sabrina Wenke. © Verein

Ein Dankeschön richtete Vereinschef Stefan Baumgarten an die „alten“ und „neuen“ Funktionsträger; er würdigte damit sowohl das bisherige Engagement als auch die Bereitschaft, Aufgaben im Interesse aller Mitglieder zu übernehmen.

Die Generalversammlung begann mit einem Imbiss - und endete mit einem Bilderreigen, der Aktivitäten aus dem Vereinsleben Revue passieren ließ.

boh