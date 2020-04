Interaktiver Jugendgottesdienst im neuen „Kirchen-Studio“

Harpstedt – Die Teamer der evangelisch-lutherischen Gemeinde Harpstedt halten an ihrem Plan fest: Der für diesen Sonnabend, 18. April, 18 Uhr, geplante Jugendgottesdienst mit dem Titel „Ein Lagerfeuerabend mit Jesus“ wird gefeiert, und zwar angesichts der Coronapandemie und der Kontaktverbote live via Youtube. Dafür bauen die Akteure extra ein kleines Filmstudio in die Christuskirche ein. Das erinnert an einen gemütlichen Lagerfeuerabend. „Damit eine richtige Gemeinschaft entstehen kann, wird dieser Live-Gottesdienst wieder interaktiv gestaltet. Nach dem großen Erfolg der Ostereiersuche im Familiengottesdienst am Ostersonntag begleitet diesmal ein Quiz das Geschehen“, kündigt die Gemeinde an. Inhaltlich gehe es darum, wie wichtig es sei, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen – eine Auszeit für und mit Christus. „Jetzt gerade ist die Zeit für Lagerfeuerabende mit Jesus. Damit er uns unsere Angst nimmt und uns die Kraft gibt, die wir gerade brauchen“, schreibt Teamerin Emma Pössel in der Vorbereitung für ihre Predigt.

Livestream unter: www.youtube.com/KircheHarpstedt