Mit Instrumenten auf den Sprungturm

Die Harpstedter „Prager“ mitsamt ihren Instrumenten auf und unterm Sprungturm im Rosenfreibad am Tielingskamp – dieser originelle Gag bescherte dem Blasorchester am Sonnabend ein Erinnerungsfoto mit echtem Seltenheitswert. Klaus Corleis machte den spaßigen Schnappschuss mit einem Rettungsring um seinem Oberkörper perfekt. - Foto: Rottmann

Harpstedt - Das „letzte Kapitel“ der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Harpstedter Rosenfreibades stand unter keinem „sonnigen“ Stern: Nasskaltes Wetter sorgte am Sonnabend dafür, dass die Anzahl der Besucher, die den Harpstedter „Pragern“ lauschen wollten, überschaubar blieb. Gleichwohl bereitete den Musikern der Auftritt im Freibad viel Spaß. Das Orchester bot einen Querschnitt aus seinem Repertoire. Für den privat verhinderten musikalischen Leiter Steffen Akkermann kamen die „Nachwuchs-Dirigenten“ Henner Eiskamp, Klaas Akkermann und Ben Müller nach und nach zum Einsatz.

Bei dem Stück „Summernight Rock“ klarte der Himmel plötzlich auf, und es wurde fühlbar wärmer. Angesichts der Wetterbesserung kamen bei Schlagzeuger Manuel Würfel während seines Soloparts in „Fascinating Drums“ die Schlagstöcke gleich viel schwungvoller zum Einsatz.

Der Freibad-Förderverein präsentierte sich mit einem Stand. Einige Gäste nutzten die Gelegenheit, die bereitgestellte Spendendose mit Münzen zu „füttern“. Das Resümee des ersten Vorsitzenden Wolfgang Kinzel mit Blick auf die zurückliegenden Monate fiel sehr positiv aus. „Wir hatten in dieser Saison ob des genialen Sommerwetters auch Besucher im Bad, die sonst vielleicht den Weg nicht hierher gefunden hätten. Dem Freibad und seinem Personal ist eine enorme Wertschätzung entgegengebracht worden – besonders auch wegen der Aktivitäten im Jubiläumsjahr.“

Zurück zu den „Pragern“: Schon während der Proben war in den Köpfen der Mitglieder eine Idee geboren worden, die das Orchester nun, nach dem letzten gespielten Stück, in die Tat umsetzte: Alle entledigten sich ihrer Jacken. Zum Vorschein kamen Poloshirts mit „Prager“-Aufdruck. Sodann be-stiegen die Musiker den Sprungturm – mitsamt ihrer Musikinstrumente. Nach dem Erklimmen der Stufen stellten sie sich in Szene – und ließen sich ablichten. Ein Erinnerungsfoto in dieser Form hat es sicher in der Geschichte der „Prager“ noch nicht gegeben. - aro