Insektenhotels selbst gebaut

+ Zum Insektenschutz plant die Nabu-Gruppe eine Veranstaltungsreihe. Hier eine Wollbiene. Foto: Bischoff (Nabu)

Harpstedt - Zu einem Insektenhotel-Bauworkshop lädt die Ortsgruppe Harpstedt im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) für Sonnabend, 16. Februar, 14 bis 16 Uhr, in die Werkräume der Oberschule Harpstedt ein. Unter Anleitung von Sandra Bischoff lernen die Teilnehmer, wie sie mit einfachsten Mitteln Brut- und Überwinterungsquartiere für Insekten bauen können. Mitzubringen sind jeweils eine Rosenschere sowie „Konservendosen in der Höhe einer Sauerkrautdose“, die „an einer Seite offen sind“. Für Füllmaterial, das die Kursleitung stellt, entstehen Materialkosten von zwei Euro pro Teilnehmer oder Familie. Am Workshop, zugleich der Startschuss für eine Veranstaltungsreihe zum Insektenschutz, können auch Kinder ab sieben Jahre teilnehmen.