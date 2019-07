Insekten retten – aber wie?

Harpstedt – Mit zwei für die Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltungen in Harpstedt widmet sich der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) dem Thema „Insektenvielfalt und Insektenschutz“. Hintergrund ist ein von der Nabu-Stiftung „Oldenburgisches Naturerbe“ mit dem Landkreis Oldenburg ins Leben gerufenes Projekt, das die Bingo-Umweltstiftung fördert. Es heißt „Insekten retten“.

Eine Vortragsveranstaltung dazu beginnt am kommenden Mittwoch, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt. Veranschaulicht wird dann, „welche Insekten in unseren Gärten leben, welche Lebensansprüche sie haben und was wir tun können, um die Insektenwelt zu fördern“. Der Nabu ermuntert die Teilnehmer, sich von kleinen Maßnahmen inspirieren zu lassen, „die jeder umsetzen kann“. Im Anschluss an den Bild- und Filmvortrag besteht Gelegenheit, Literaturempfehlungen zu durchstöbern und Fragen zu stellen.

Wie sieht ein Lebensraum aus, in dem sich heimische Insekten wohlfühlen? Welche Arten kann man beobachten – und wie leben diese? Was ließe sich verbessern, um weitere Lebensräume für Insekten zu schaffen? Um solche Fragen geht es am Sonnabend, 13. Juli, im Verlauf einer etwa zweistündigen Radtour ins Grüne. Der Start erfolgt um 10 Uhr früh beim Amtshof. Die Nabu-Ortsgruppe Harpstedt trägt selbst aktiv zur Insektenrettung bei. So steht auf dem Areal bei der Kneipe „Zur alten Herberge“ nun ein größeres Insektenhotel. Die Blühfläche selbst sieht allerdings immer noch nicht so aus, wie es sich die Naturschützer wünschen würden. „Die Melden sind in der Trockenheit wunderbar gewachsen, haben aber leider wieder alles andere überwuchert und unterdrückt. Daher war ein Schröpfschnitt nötig“, bedauert Irmtraud Keppler aus der Nabu-Ortsgruppe.

Weitere Infos online:

www.nabu-oldenburg.org/wir-über-uns/nabu-stiftung/insekten-retten/