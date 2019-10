Die inneren Werte zählen: Was wirklich wichtig im Leben ist

Teamer gestalten am Sonnabend einen Jugendgottesdienst in der Christuskirche / Video dazu ist online gestellt

+ Aus dem Trailer, der Lust auf den Jugendgottesdienst macht, stammt diese Collage.

Was ist wahre Schönheit? Bin ich schön, wenn ich die coolsten Selfies mache? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Teamer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Harpstedt in ihrem Jugendgottesdienst zum Thema „Jesus liebt dich, wie du bist“ am Sonnabend, 26. Oktober, 18 Uhr, in der Christuskirche. „Heutzutage geht es immer nur um Fotos. Selfies vor den Mofas, von der Party und sonst wo. Alles muss festgehalten und gepostet werden. Dann ist man cool und wird von allen gemocht. Das denken zumindest die meisten Leute und verlieren deswegen nicht nur den Sinn für die wichtigen Dinge im Leben, sondern lassen sich auch von Vorurteilen lenken“, meint Teamerin Emma Pössel.