Harpstedt – Die Umsiedlung an die Wildeshauser Straße in Harpstedt und Erweiterung dort bleibt das Ziel von Inkoop und Aldi. Die erste Hürde haben die Märkte genommen: Der Fachausschuss für Umwelt und Planung befürwortete am Montagabend bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung aus dem HBL-CDU-Lager die Einleitung eines Bauleitverfahrens, das die Ausweisung eines Sondergebietes „Einzelhandel“ an der Wildeshauser Straße vorsieht. Ob daraus etwas werden kann, ist gleichwohl derzeit unklar. Die Vorgaben der TA Lärm sind einzuhalten; die Erweiterungs- und Umsiedlungsvorhaben der Einkaufsmärkte müssen im Einklang mit der Landesraumordnung stehen. Und: Laut Einzelhandelsentwicklungskonzept (EHEK) muss mindestens ein Nahversorger im Zentralen Versorgungsbereich (ZVB) verbleiben. Die avisierte Fläche an der Wildeshauser Straße liegt außerhalb des ZVB, der Junkernkamp innerhalb. Eine Option: Netto könnte am Inkoop-Altstandort neu bauen. Die zweite Alternative: Will Netto nicht umziehen, wäre Inkoop bereit, einen zusätzlichen – kleineren – Markt am Junkernkamp vorzuhalten. Aber reicht das im Sinne des EHEK? Erhebliche Bedenken der Anwohner von Carsten-Horst-Kamp und oberer Freistraße (Lärm, Immobilienwertminderung, Verschattung) bestehen weiterhin.