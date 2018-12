Inhaber des Loses 3.964 gewinnt den „Thermomix“

Harpstedt - Im Rahmen der Harpstedter Weihnachtstombola hat die Aktive Werbegemeinschaft die Gewinnlose gezogen. Als „Glücksfee“ fungierte – mit verbundenen Augen – Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder (rechts), auch früherer Vorsitzender der Kaufmannschaft.

Die Ziehung erfolgte im Anschluss an den Harpstedter Weihnachtsmarkt im „Liberty’s“. Der erste Preis, ein Thermomix“ im Wert von 1 199 Euro, entfällt auf die Losnummer 3 964. Eine Fahrt zum Tina-Turner-Musical (zwei Karten) hat der Inhaber des Loses mit der Nummer 2 488 gewonnen. Dieser Preis hat einen Wert von 300 Euro. Der dritte ausgelobte Gewinn ist ein 150-Euro-Gutschein des Harpstedter Raumausstatterbetriebes „Die Dekowerkstatt“.

Er entfällt auf das Los mit der Nummer 2497 (alle Angaben ohne Gewähr). Knapp tausend Lose hatte die Aktive Werbegemeinschaft an den Mann und an die Frau gebracht. 515 Stück verkauften „Die Dekowerkstatt“, „Uwe‘s Café“, Juwelier Pestrup und die „Hörstube“ in der Zeit vom 26. November bis zum 8. Dezember.

Weitere 470 Lose fanden auf dem Harpstedter Weihnachtsmarkt am Glühweinstand der Kaufmannschaft Abnehmer. Fest stehen auch die Namen der zehn Kinder, die demnächst je einen Weihnachtswunsch von der Werbegemeinschaft erfüllt bekommen (unsere Zeitung kommt darauf zurück). Auch bei dieser Ziehung schlüpfte Stefan Wachholder in die Rolle der Fortuna. 140 Wunschzettel waren in der Lostrommel gelandet.