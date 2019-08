Info-Abend zu Umspannwerk

Simmerhausen/Horstedt – Ein neues – von der Avacon Netz GmbH geplantes – 110/20-kV-Umspannwerk, das in Simmerhausen avisiert ist, soll dazu beitragen, das Stromnetz zukunftsfähig zu machen. Das Unternehmen investiert mehrere Millionen Euro in die Anlage und hat die erforderliche Fläche bereits erworben. Die Umgebung des auserkorenen Standortes in A1-Nähe ist frei von Wohnbebauung, das nächstgelegene Haus etwa 900 Meter entfernt. Das Baugrundstück misst 6 900 Quadratmeter, wovon rund 1000 auf die Eingrünung (Grünstreifen) entfallen. Die Avacon selbst wertet die Anlage noch als „ein eher kleines Umspannwerk“. Details dazu, auch zum nötigen – nachgelagerten – 20-kV-Erdkabelbau, erläutert das Unternehmen am Dienstag, 20. August, ab 19 Uhr während eines Info-Abends in der Horstedter Schützenhalle. Die Wahrung von Netzstabilität und Versorgungssicherheit, aber auch die Vorsorge für etwaige weitere dezentrale Anlagen der Energieerzeugung (von Windkraft bis Fotovoltaik) sind letztlich die maßgeblichen Gründe für das ambitionierte Bauvorhaben. boh