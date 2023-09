In Schlangenlinien auf der A1 gefahren und Unfälle verursacht

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Harpstedt – Weil er am Donnerstag, 7. September, gegen 11:30 Uhr auf der Autobahn 1 in der Samtgemeinde Harpstedt in Schlangenlinien unterwegs war und mehrmals mit der Außenschutzplanke kollidierte, riefen Autofahrer über Notruf die Polizei an.

Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn hielten den 63-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen an, konnten bei der Kontrolle jedoch keine Beeinflussung durch Alkohol, Betäubungsmittel oder Medikamente feststellen. Aufgrund der massiven Ausfallerscheinungen und vielen Unfälle nahmen die Polizisten Kontakt zu der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf und leiteten Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zudem wurde der Führerschein des 63-Jährigen beschlagnahmt.