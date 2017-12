Impulsgeber, der Freizeitschwund nicht scheut

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die „Harpstedter Harfe“ hat er schon. Und seit 15 Jahren auch die Bundesverdienstmedaille für seine Verdienste um die Völkerverständigung. Am Dienstagabend bekam Steffen Akkermann zusätzlich die „Harpstedter Hand“ verliehen – jenen von Bildhauer Hans-Joachim Kampa („hansARTig“) kreierten Preis für herausragendes bürgerschaftliches Engagement, der von Preisträger zu Preisträger weitergereicht wird.

Die Juroren, darunter die im Vorjahr mit der „Hand“ gewürdigte Flüchtlingsinitiative, überraschten den Ur-Borkumer und früheren, 2010 pensionierten Rektor der Realschule Wildeshausen, der vor 50 Jahren als Lehrer nach Harpstedt gekommen war: Akkermann genoss gerade die Weihnachtsfeier der von ihm dirigierten „Prager“ in der Delmeschule, als die Gruppe hereinplatzte. Er hatte kürzlich einen eigenen Vorschlag unterbreitet, wem der Ehrenamtspreis nach seiner Ansicht gebührte. Umso mehr verblüffte ihn, dass nun er selbst diese Auszeichnung aus Olivenholz bekam – in Würdigung seiner Verdienste auf musikalisch-kulturellem Terrain sowie im Interesse der Völkerverständigung und des europäischen Zusammenwachsens.

Ein „für Besseres bestimmter Insulaner“

„Wir danken dir für dein großes Engagement, durch das unser kulturelles Leben eine so große Bereicherung erfahren durfte. Wir Harpstedter sagen Danke, lieber Steffen. Für alles“, bekräftigte Annelen Voß. Dass sie die von Beifall begleitete Lobrede hielt, kam nicht von ungefähr. Sie hat die „Harpstedter Hand“ nicht nur selbst schon bekommen, sondern zählte auch zu den ersten Harpstedtern, die vor einem halben Jahrhundert in Kontakt mit dem damaligen Neubürger Steffen Akkermann kamen. Ein Kontakt, aus dem Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung erwuchsen. Akkermann, damals gerade 22, bezog ein Zimmer an der Logestraße im Hause von Anna Eiskamp, der Oma der seinerzeit zehnjährigen Annelen. Er wurde dort auch voll beköstigt. „Meine Mutter und meine Tante zeigten sich schwer begeistert von dem neuen, jungen, hübschen Schulmeister und ,Insulaner’. Sie haben ihn sogar heimlich durchs Flurfenster beobachtet. Als er dann noch wie ein junger Gott auf dem alten – ungestimmten – Klavier spielen konnte, war klar: Dieser Mann ist für etwas Besseres bestimmt“, plauderte die Laudatorin ein wenig aus dem Nähkästchen. Mit der Übernahme der musikalischen Leitung im Gemischten Chor Harpstedt (als Nachfolger von Heinz Bockhorst) habe 1968 für Akkermann der „Freizeitschwund“ begonnen.

„Ein großes Vorbild für uns alle“

Und der setzte sich dank vieler weiterer Ehrenämter fort. Voß beschrieb ihren langjährigen Weggefährten als einen Menschen mit grundsätzlich positiver Lebenseinstellung, der so gut wie nie nein sagt. Sie verglich ihn mit der „Leuchte des Nordens“ und unterstrich dies mit der Übergabe eines kleinen Leuchtturms – auch in Anspielung auf die Borkumer Herkunft des Geehrten. Das Licht wollte sie als Symbol der Hoffnung verstanden wissen. Der Hoffnung darauf, dass Akkermann weiterhin das Ehrenamt leben und wertvolle Impulse geben möge. Auf welchen Gebieten er das schon lange macht, blieb nicht unerwähnt (siehe „Hintergrund“). Durch deinen unermüdlichen Einsatz für die Allgemeinheit bist du für uns alle ein großes Vorbild“, resümierte die Laudatorin. Mit Bezug zum Sprichwort „Viele Flüsse erzeugen einen großen Strom“ bescheinigte sie Akkermann einen maßgeblichen Anteil daran, dass „die vielfältigen Menschen in unserer Umgebung“ ein „starkes Miteinander“ pflegten.

Der Geehrte reagierte sichtlich gerührt und dankbar auf die Preisverleihung.

• HINTERGRUND:

Seit 49 Jahren zählt Steffen Akkermann zu den Motoren der Gemeindepartnerschaft des Fleckens Harpstedt mit Loué. „Völkerverständigung und der Einsatz für ein friedliches Europa liegen ihm sehr am Herzen“, betonte Annelen Voß während der Verleihung der „Harpstedter Hand“. 1968 gehörte der jetzt gekürte Preisträger Akkermann jener Pionier-Delegation an, die nach Frankreich in die Region Sarthe fuhr, um die Partnerschaft mit der Kleinstadt Loué anzubahnen; schon damals fungierte er als Dolmetscher. Seine ausgezeichneten Französischkenntnisse stellte er bei vielen Begegnungen mit Louésern immer wieder unter Beweis. Dem Förderkreis für das deutsch-französische Jugendwerk gehört er noch heute als Vorstandsmitglied an.

Voß streifte das jahrzehntelange Wirken Akkermanns in der Samtgemeinde-FDP. Natürlich bekam der inzwischen 72-Jährige die „Harpstedter Hand“ nicht zuletzt auch für sein unentgeltliches musikalisch-kulturelles Wirken: Seit 40 Jahren leitet er das Blasorchester Harpstedter „Prager“. Seit 49 Jahren dirigiert er den Gemischten Chor Harpstedt. So lange habe wohl noch niemand ein und demselben Gesangsverein als ehrenamtlich tätiger musikalischer Leiter die Treue gehalten, mutmaßte Annelen Voß. Als Mitglied des Flecken-Kulturbeirats entscheidet Akkermann mit über die Vergabe kommunaler Kulturfördermittel. In der Konzerte-AG „strickt“ er mit am Veranstaltungsprogramm der Christusgemeinde. In der Flüchtlingsinitiative bringt er sich ebenfalls ein. Dem „Elferrat“, dem Festausschuss der Samtgemeinde Harpstedt, sitzt er vor. Dieses Gremium organisiert seit nunmehr rund 20 Jahren ununterbrochen den Harpstedter Weihnachtsmarkt der Vereine und mittlerweile zusätzlich die Samtgemeinde-Kulturnacht.

„Gefühlt täglich“ unterrichtet Akkermann nach dem Eindruck von Annelen Voß musikalischen Nachwuchs – sowohl für „Prager“ und Posaunenchor als auch im Rahmen des Oberschulganztagsangebotes. „Es macht einfach Spaß, mir dir zusammenzuarbeiten“, sagte Voß.