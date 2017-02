Bei Ilse zur Hellen hat sich’s bald „ausgeschmökert“

Harpstedt- Von Anja Rottmann. „Ich habe gehört, du willst schließen?“ Diese bange Frage bekommt Ilse zu Hellen in jüngster Zeit häufig zu hören, und für gewöhnlich schwingt dabei ein sorgenvoll klingender Unterton mit. Tatsächlich läuft die Zeit, da begeisterte Leser bei ihr Belletristik und Sachbücher kaufen können, ab. Das Bücherlädchen am Junkernkamp macht Ende März dicht. Ilse zur Hellen geht in den Ruhestand.

Am 10. November 2007 hatte sie den Sprung in die Selbständigkeit gewagt und sich damit einen großen Traum erfüllt. Die schon seit frühester Jugend von Schmökern faszinierte Buchhändlerin hat nach eigenem Bekunden „Spaß am Umgang mit Menschen“ und möchte, „dass die Kunden zufrieden wieder nach Hause gehen“. Leseratten aus der Samtgemeinde und der Umgebung haben ihre kompetente Beratung, ihre freundliche Art und ihr gutes Angebot schnell schätzen gelernt.

Die Buchhändlerin hatte eigentlich mit 65 in Rente gehen wollen. Nun aber zieht sie sich doch schon zwei Jahre früher ins Private zurück. „In Zeiten, in denen Amazon und die E-Book-Reader von der Gesellschaft derart fokussiert werden, ist der Umsatz zurückgegangen“, bedauert sie. Das sei einer der Gründe gewesen, Rente mit 63 zu beantragen.

Überwiegend Frauen zog es ins Bücherlädchen, aber auch Männer fanden dort Lesestoff oder erwarben Buchgutscheine zum Verschenken.

Bei Kindern standen die Geburtstagskisten hoch im Kurs, gefüllt mit spannender Lektüre, CDs oder kleinen Spielen, die nach sorgsamer Auswahl zur „Party“ mitgebracht wurden.

„Die Leute sind gern hergekommen, und im Laufe der Zeit sind durchaus Freundschaften entstanden“, sagt die Inhaberin. Ihr zur Seite stand von der ersten Stunde an Conny Geerken, die ebenso wie die Chefin eine leidenschaftliche Leserin ist und deshalb ihre Kunden nicht minder gut und kompetent beraten konnte. „Ich hätte keine bessere Wahl treffen können“, lobt Ilse zur Hellen ihre Kollegin. „Es passte einfach zwischen uns. Wir werden uns auch weiterhin treffen.“ Eine etwaige Übernahme des Bücherlädchens kam für Conny Geerken letztlich nicht in Betracht. „Als Hobby hätte ich das sofort gemacht, aber man muss ja auch davon leben können“, gibt sie zu bedenken. Wer sich weiterhin von ihr beraten lassen will, muss künftig eine etwas längere Anfahrt in Kauf nehmen. Conny Geerken arbeitet seit einigen Monaten beim Isensee-Verlag in Oldenburg – dazu gehören auch eine Druckerei sowie eine Buchhandlung.

In der Vergangenheit unterstützte das Bücherlädchen die örtlichen Schulen bei Lesewettbewerben in Form von gesponserten Gutscheinen – ebenso beim „Welttag des Buches“. Die vierten Klassen der Grundschule sowie die fünften der Oberschule kamen in den Laden und konnten die gesponserten Bücher in Empfang nehmen.

Selbst in vielen Kinderzimmern hat mittlerweile das E-Book Einzug gehalten. Damit einher geht eine rückläufige Nachfrage nach Schmökern mit festem Einband und nach Taschenbüchern. Viele Erwachsene zieht es schon länger zu „digitaler“ Literatur. „Früher bekamen die Frauen von ihren Männern Waffeleisen geschenkt. Heute bekommen sie E-Book-Reader“, sagt Ilse zur Hellen schmunzelnd, aber der Trend, der den Buchhandlungen allgemein zu schaffen macht, gibt ihr schon sehr zu denken. Sie vermutet, „dass speziell viele kleinere Läden in den nächsten Jahren das Handtuch werfen werden“.

Bekannt ist Ilse zur Hellen bei ihrer Klientel auch dafür, dass sie sogar bei Eis und Schnee von Hackfeld aus mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Steht der „Drahtesel“ mal nicht vor der Tür, fällt Kunden das oftmals auf, und sie haken nach: „Na, heute mal nicht mit dem Rad da?“

Bereits im Bücherlädchen erworbene Gutscheine können dort bis zum 30. März eingelöst werden. Buchbestellungen sind bis zum 29. März möglich. Die Abholung muss dann allerdings bis zum letzten Öffnungstag, 30. März, erfolgen.

Wer Ilse zur Hellen kennt, der weiß: Sich auf die faule Haut zu legen, kommt für sie nicht in Frage. Die Rentnerin in spe will sich stundenweise ehrenamtlich engagieren.