III. Rott jubelt erneut

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Nach 2017 geht die Regentschaft erneut ins III. Rott: Jan Windhorst hat am Dienstagabend die Nachfolge von Malte Böhm als Bürgerschützenkönig in Harpstedt angetreten. Eine einzige Zwölf im Umschießen genügte dem 28-jährigen Servicetechniker, der bei der Bahn arbeitet. Fünf Wettbewerber schossen eine Zehn – und Andreas Wehrenberg, Korporal des II. Rotts, als vorletzter Schütze eine Elf.

„Er ist ein souveräner König. Und noch nicht verheiratet“, betonte Bürgermeister Stefan Wachholder bei der Krönung. „Aber Jans Lebensgefährtin Svenja Sander steht ihm zur Seite“, machte er etwaige Hoffnungen des starken Geschlechts gleich wieder zunichte. „Wir hab’n die Königin“, jubelten die „Prager“ singend. Svenja Sander spielt bei ihnen Tenorsaxofon.

„Wir hab’n den Damenpokal“, hatte das Orchester kurz zuvor frohlockt. Iris Klingebiel, Angela Würdemann und Regina Eiskamp, bereits 2014 siegreich, errangen den Geldpreis erneut. 18 Damenmannschaften hatten sich im Kleinkaliberschießen auf 50 Meter verglichen.

Zurück zum König: Jan Windhorst wohnt an der Großen Eßmerstraße, spielt gern Handball und hat schon häufiger im Königsschießen mitgemischt. Diesmal schienen die Vorzeichen gar nicht so günstig zu sein, denn er hatte am Pfingstmontag bis zuletzt beim Kinderschützenfest mitgefeiert. Wachholder riet den Bürgerschützen, es künftig genauso zu machen. „Dann klappt’s am Dienstag im Königsschießen.“ 101 Anwärter hatten die Würde in diesem Jahr erringen wollen. 18 kamen ins Umschießen.

Von 24 ehemaligen Bürgerschützenkönigen, die sich den Königspokal schnappen wollten, verglichen sich neun im Stechen. Heinz Volkmer (IV. Rott), der 1992 gekrönt worden war, holte sich den „Pott“. Dabei behauptete er sich im Umschießen unter anderem auch gegen seine Söhne Ralf und Bernd. Auf den U21-Pokal schielten nur vier Anwärter. Entsprechend schnell war die Sache entschieden. Jesse Klingebiel aus dem I. Rott („Garde“) ließ die Konkurrenten mit einer Zwölf hinter sich.

Stefan Wachholder dankte der „Rentnerbänd“ und der Fördergemeinschaft Koems. „Ihr habt den Festplatz in einen wunderschönen Zustand gebracht und diesem Fest dadurch einen würdigen Rahmen verliehen.“

Am Vormittag waren 479 Bürgerschützen bei strahlendem Sonnenschein ausmarschiert. Der Unfall von Oberst Rolf Ranke beim Fußballspielen im Garten, der ihm am Sonnabend eine Verletzung am Oberschenkel sowie eine OP einhandelte und die Teilnahme am Schiebenscheeten verhinderte, war immer wieder Thema. Die Harpstedter zeigten sich betroffen ob dieses Pechs, und sie fühlten mit dem ranghöchsten Offizier mit. Sein Stellvertreter, Oberstleutnant Jürgen Mahlstedt, machte seine Sache ausgezeichnet. Er habe sich aber nur unter der Bedingung dazu bereit erklärt, dass er 2019 nicht wieder einspringen müsse. Ein dickes Dankeschön zollte er beim Appell auf dem Marktplatz Matthias Hoffmann und seinen Helfern für die tollen neuen Fahnen in Blau und Weiß.