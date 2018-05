Gertrud Uhr stellt in der „Wasserburg“ aus

Bis Ende Juni bleiben die Bilder von Gertrud Uhr aus Delmenhorst im Hotel „Zur Wasserburg“ an den Wänden hängen.

Harpstedt - Ein Mädchen auf einer Schaukel, Fische, die sich zu küssen scheinen, ein Hund, liebevoll von Frauchen umarmt – solche und viele weitere Motive hat Gertrud Uhr auf die Leinwand gebracht. Noch bis Ende Juni sind 50 ihrer Werke im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt zu sehen. Ein Teil davon hängt im Restaurant; die übrigen Gemälde verteilen sich auf weitere Räume.

Die 1939 geborene Künstlerin wohnt seit über 60 Jahren in Delmenhorst. 1998 war sie durch einen Volkshochschulkurs zur Malerei gekommen. Ihre Technik hat sie im Laufe der Jahre in verschiedenen Lehrgängen auf Borkum und auf der Hallig Langeness sowie in Wochenendseminaren bei verschiedenen Dozenten erweitert und verfeinert. Seit 14 Jahren zählt sie zu den Schülern der Malwerkstatt „Ber Ger“.

„Mit dem Malen habe ich angefangen, weil mir das noch gefehlt hat“, sagt die Künstlerin schmunzelnd. Sie liebt nach eigenem Bekunden „die Natur, Tiere und die See“. Viele geradezu idyllisch anmutende Motive lässt sie in ihrer Kunst Gestalt annehmen. In den vergangenen 20 Jahren hat Gertrud Uhr diverse Techniken und Stile ausprobiert. Heute malt sie überwiegend Aquarelle und Acrylbilder. Die in Harpstedt ausgestellten Arbeiten können auch online betrachtet werden.

eb/boh