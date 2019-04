Humorvolle Anekdoten eines Landwirtes

Matthias Stührwoldt begeistert Publikum in der Zufluchtskirche

+ © Foto: Rottmann Matthias Stührwoldt (Zweiter v.r.) mit dem „Glockenturm-Team“ Andrea und Frank Schadwinkel (v.l.) sowie Meike Schmidt. © Foto: Rottmann

Dünsen – Nach dem Auftritt im März 2018 verstand es Matthias Stührwoldt auch am Freitagabend wieder, die Zuhörer in der voll besetzten Zufluchtskirche in Dünsen zum Saisonende der Reihe „Kultur am Glockenturm“ zu begeistern. Bereits sein erster Satz: „Moin, mein Name ist Matthias Stührwoldt, ich betreibe in Stolpe, Kreis Plön in Schleswig-Holstein, einen Bio-Milchviehbetrieb und habe fünf Kinder. Ach ja, einen Fernseher besitzen wir auch“, sorgte für Erheiterung. Der 51-Jährige ist gelernter Landwirt, absolvierte eine Ausbildung zum Erzieher und bewirtschaftet seit 1998 den elterlichen Hof, den er 2002 auf ökologische Landwirtschaft umstellte. Seit 28 Jahren sind er und seine aus Achim stammende Frau Birte verheiratet.