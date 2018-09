Humor von der nicht so seichten Sorte

Drei „Tatortreiniger“-Folgen in Kirchseelte

+ © boh Die werdende Mutter Silke Hansen will ihren Sohn Özgür nennen. Bei Heiko Schotte stößt das auf wenig Verständnis. © boh

Kirchseelte - Was hat die Schaumburger Bühne dazu bewogen, in Kirchseelte zu gastieren? „Wir sind recht gut mit dem Verein ProSzenium bekannt, der hier schon mit seinem Ensemble gespielt und uns vermittelt hat“, erläuterte Oliver Beckers am Sonntagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus vor rund 45 Zuschauern, die ihn in drei Folgen als „Tatortreiniger“ erleben wollten.