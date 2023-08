Als der Harpstedter TB nur zwei Stufen unter den „ganz Großen“ Fußball spielte

+ © - Direkt nach Einführung der Bundesliga spielte der HTB nur noch in der sechsthöchsten Klasse. Dort, in der Bezirksklasse, erkämpfte sich die 1. Herren 1964 prompt die Meisterschaft. Von links: Kurt Hübner, Friedhelm Schorling, Werner Volkmer, Franz Thielsch, Hans-Günter Sturmowski, Klaus Streck, Bernhard Manneck, Manfred Hentschel, Arno Drews und Friedrich Harnisch (von links), davor Torhüter Fritz Diedrichs. © -

Harpstedt – „Wir hatten mit Heinz Möller zwar einen Betreuer, aber nicht einmal einen Trainer. Wir trainierten uns selbst“, erinnert sich Friedrich Harnisch (84) an die in der Historie des Harpstedter Turnerbundes einzige Saison, in der es der 1. HTB-Herrenmannschaft vergönnt war, nach dem Aufstieg als Bezirksmeister (1962) in der dritthöchsten Liga zu spielen. Er selbst gehörte damals dem starken Sturm als Rechtsaußen und Torjäger an.

„Der VfL Wolfsburg und der VfL Osnabrück spielten nur eine Klasse höher – in der Amateuroberliga Niedersachsen. Darüber kam dann schon die höchste Klasse, die Oberliga, aufgeteilt in Oberliga Nord, West, Süd und Süd/West. Dort mischten so große Mannschaften wie der HSV, Werder Bremen, Braunschweig, Schalke, Dortmund, Köln, Stuttgart oder auch Bayern München mit. Die Bayern schafften es 1963 übrigens nicht in die damals neu gebildete Bundesliga. Sie waren nicht gut genug“, erinnert sich Harnisch an die 60 Jahre zurückliegende deutsche Fußballlandschaft.

+ Hermann Ranke (auf dem Kutschbock) holte die Aufsteiger in die Amateurliga Niedersachsen 1962 mit dem Ochsenkarren ab – und löste damit ein Versprechen ein. © -

Nach einem 6:3-Auswärtssieg in Diepholz stand die 1. HTB-Herren als Bezirksklassenmeister 1962 und Aufsteiger in die Amateurliga fest. „Wenn ihr das schafft, hole ich euch mit dem Ochsenkarren ab“, hatte zuvor Hermann Ranke versprochen. Nachdem der Titel errungen war, kutschierte er die Meister tatsächlich durch Harpstedt. Für Akkordeonmusik auf dem Karren sorgte Ursel Lakewand.

Aus 1:2-Rückstand wird in acht Minuten 6:2-Vorsprung

Als denkwürdige Begegnung in der Bezirksklasse bleibt Harnisch der 8:3-Auswärtssieg in Lemförde im Gedächtnis, zumal der HTB zeitweise 1:2 zurücklag. Ihm selbst und Sturmpartner Werner Volkmer gelang es aber, dieses letzte Saisonspiel zur großen Begeisterung der HTB-Anhänger auf sensationelle Weise zu drehen. Binnen acht Minuten verwandelte sich der Rückstand in einen 6:2-Vorsprung! Hans-Günter Sturmowski machte den Kantersieg dann mit weiteren zwei Treffern klar. Zu den schärfsten Rivalen der Harpstedter zählten zu jener Zeit Syke, Diepholz, Bassum und Neubruchhausen.

Einteilung in acht Staffeln

Am 19. August 1962 begann für Alois Scholz, Manfred Hentschel, Friedrich Harnisch, Franz Thielsch, Werner Volkmer, Arno Drews, Hans-Günter Sturmowski, Oskar Streck, Helmut Kröff, Dieter Bunzel senior, Fritz Diedrichs, Kurt Hübner, Richard Thielsch und Arthur Radke das Abenteuer in der Amateurliga, der damals „dritthöchsten Spielklasse mit acht Staffeln“, wie der Niedersächsische Fußballverband Friedrich Harnisch 2011 auf Anfrage per E-Mail bestätigte.

„Wir fanden uns in der Staffel Oldenburg/Hunte wieder – wie erstaunlicherweise auch Twistringen“, sagt der 84-Jährige. Immerhin konnten die Harpstedter der starken Konkurrenz mehrere Unentschieden und einige Siege abringen. Ein dickes Ausrufezeichen setzten sie mit einem 3:1-Heimerfolg über den späteren Tabellenführer und Meister BV Cloppenburg. „Mehr als 1 000 Zuschauer verfolgten dieses Spiel“, erzählt Harnisch.

+ Als Bezirksmeister 1962 in die Amateurliga aufgestiegen: Friedrich Harnisch, Manfred Hentschel, Franz Thielsch, Werner Volkmer, Arno Drews, Hans-Günter Sturmowski, Oskar Streck, Helmut Kröff (hinten, v.l.) sowie Dieter Bunzel senior, Torwart Alois Scholz und Fritz Diedrichs (vorn, v.l.). © -

Ein 1:0 gelang den Harpstedtern gegen den SV Holdorf. Gleich zweimal schlugen sie Mitaufsteiger BV Garrel hoch. Beim Heimspiel mussten die Mannschaften ohne Schiedsrichter auskommen. Der fehlte schlicht. Als Notlösung übernahm der Linienrichter die Spielleitung. Er sei „verständlicherweise“ der „unverhofften Aufgabe nicht gewachsen“ gewesen, hielt ein Pressebericht für die Nachwelt fest. Mittelstürmer Werner Volkmer schoss allein bis zur Halbzeitpause vier Tore. In der zweiten Hälfte musste sich Harpstedt nach einem Platzverweis mit nur noch zehn Mann behaupten. Gleichwohl stand es am Ende 8:1 gegen Garrel.

Nach unserem Aufstieg als Meister in die Bezirksliga tummelte sich dort fast die komplette vormalige Amateurliga. Wir hatten nun uns bestens bekannte Mannschaften wieder vor der Brust.

Trotz solcher Erfolge kämpfte der HTB gegen den Abstieg und verlor den Kampf um den Klassenerhalt knapp, wobei „Klassenerhalt“ eigentlich das falsche Wort ist. Denn mit Einführung der Bundesliga änderte sich 1963 alles. Die Spielklassen wurden komplett „umgestrickt“; die zweite und dritte Bundesliga kamen allerdings erst später dazu. Die Umstrukturierung hatte jedenfalls Konsequenzen – auch für Harpstedt.

Von der dritt- runter in die sechsthöchste Klasse

Die erste HTB-Herren rutschte mit Beginn der Saison 1963/64 in die Bezirksklasse, die nur noch sechsthöchste Spielklasse. „Im Folgejahr, nach unserem Aufstieg als Meister in die Bezirksliga, tummelte sich dort fast die komplette vormalige Amateurliga. Wir hatten nun uns bestens bekannte Mannschaften wieder vor der Brust“, erläutert Harnisch und ergänzt: „Unsere Mannschaft hatte sich zwischenzeitlich nur in einigen Positionen verändert. Friedhelm Schorling, Klaus Streck und Bernhard Manneck waren dazugekommen.“

In den nachfolgenden Jahren spielte der HTB auf Bezirksliga- oder Bezirksklasse-Niveau. Der Ausflug in die dritthöchste deutsche Spielklasse sollte sich in Bundesligazeiten nie wiederholen. Dieses Kapitel blieb eine Eintagsfliege, die Eingang in die Annalen der HTB-Vereinsgeschichte fand.