„Hotelgäste“ dürfen nun einfliegen

Wolfgang Jerebic (l.) und Dr. Anja Thijssen (r.) begleiteten das Projekt der Klasse 4d. Das Engagement im Interesse der Wildbienen begrüßte Rektor Ufke Janssen (2.v.r.) ausdrücklich. Überhaupt freut es ihn, dass an der Grundschule die Ökologie nicht zu kurz kommt: Vor nicht so langer Zeit waren mit Jägern des Hegerings Harpstedt rund 15 Nistkästen für Vögel gebaut und auf dem Schulgelände aufgehängt worden. „Einige sind schon bewohnt“, verriet Janssen.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die Arbeit ist getan. Nun können Wildbienen und Wespen in „ihr“ Insektenhotel bei der Grundschule Harpstedt einfliegen. Nach Einschätzung von Dr. Anja Thijssen, der zweiten Vorsitzenden des Nabu Nienburg, dürfte das sehr bald geschehen. „Mit Glück sind in der kommenden Woche schon einige ,Kammern' voll. In Niedersachsen gibt es rund 370 Arten Wildbienen und mehrere 1000 Arten Solitärwespen. Die Flugzeiten variieren. Das geht im März los, wenn’s warm wird, und endet im Oktober oder November.“

Den äußeren Rahmen des Insektenhotels, das die Klasse 4d auf dem Gelände der Grundschule Harpstedt mit Unterstützung der Zimmerei Bernd Wenke und des Bauunternehmens Carsten Wenke unter der Leitung von Anja Thijssen und Wolfgang Jerebic erschaffen hat, besteht aus einer Holzkonstruktion. Deutlich spannender ist das Innenleben: In den Gefachen finden sich sowohl „deckellose“ Konservendosen, befüllt mit Lehm und Schilf, als auch Holzklötze mit Bohrungen. Am Montagvormittag hat die 4d diese „Module“ eingemauert. Dafür verwendete sie ganz bewusst Lehm. „Den weichen die Wildbienen mit ihrem Speichel auf. Sie nutzen den Lehm, um ihre Brutzellen zu verschließen. Pro Röhrchen legen sie übrigens gleich mehrere Brutkammern an“, weiß Anja Thijssen. Die für die Brutröhren gewählten Durchmesser bewegten sich „zwischen zwei und zehn Millimetern“. Das Insektenhotel sei nicht grundlos mit zwei unterschiedlichen „Modul“-Arten bestückt worden. Manche Wildbienen nisteten sich nämlich lieber in Hartholz ein – daher die Holzklötze mit den Bohrungen. Bei der Konservendosen-Variante dienten die Büchsen selbst als Halterung. Es wäre allerdings nicht ratsam, das Schilf einfach hineinzupressen, so Thijssen. Käme ein Vogel und zöge einige Röhrchen mit seinem Schnabel heraus, würde das ganze Gebilde instabil; ein kräftiger Windstoß könnte reichen, um das Innenleben komplett aus der Dose zu „pusten“.

Dem beugte die Klasse 4d mit Lehm vor, den sie jeweils zuerst in die Büchse füllte, ehe sie die Schilfröhrchen hineindrückte. Das komme den Insekten übrigens noch aus einem anderen Grund entgegen, weiß Thijssen: „Die Wildbienen haben es gern auf einer Seite ,dicht’. Sie wohnen lieber in einer Höhle als in einem Tunnel.“

Im Werkunterricht hatten Anja Thijssen und Wolfgang Jerebic mit den Schülern am Insektenhotel gearbeitet. Die Holzteile für den Rahmen sägte Bernd Wenke zusammen mit Jerebic auf Maß zu. Das Zusammenschrauben erledigten größtenteils die Schüler.

Insgesamt gab es vier Projekttage, jeweils bestehend aus zwei Doppelstunden. „Zunächst haben wir mit den Kindern die Dosen befüllt, ihnen etwas über Wildbienen erzählt und dazu passende Spiele gespielt“, erinnert sich Thijssen. Im weiteren Verlauf seien dann die Holzklötze mit den Bohrungen versehen worden.

Das Insektenhotel wird seitens der Bingo-Umweltstiftung gefördert. Realisiert worden ist es innerhalb des „Brückenbauer“-Projektes: Damit will die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) eigentlich die Kommunikation zwischen Landwirten und Naturschützern im Interesse des Artenschutzes verbessern. Anja Thijssen und der gelernte Landwirt Wolfgang Jerebic aus Harpstedt konnten sich – sozusagen als „Tandem“ – in das Projekt einklinken, obgleich keiner von beiden selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Die Fundamente für das Insektenhotel legte Jerebic mit seiner Familie während des jüngsten Schulhof-Aktionstages der Grundschule Harpstedt. Das Material dafür stellte das Unternehmen Carsten Wenke zur Verfügung.

Der Standort am Zaun zum „Schulbusbahnhof“ sei gut gewählt, findet Anja Thijssen. „Insektenhotels machen in gut geschützten Bereichen Sinn. Wichtig ist zugleich ein sonniges Plätzchen. Sonst reicht womöglich die Bruttemperatur nicht aus – mit der Folge, dass die Brut nicht schlüpft.“