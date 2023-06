Hospizhilfe Harpstedt: Sterben noch immer ein Tabuthema

+ © Rinne Vor den Räumen des Hospizvereins: Die 1. Vorsitzende Wibke Strodthoff (4. v.l.) und die 2. Vorsitzende Elke Kopmann-Cordes (r.) mit ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen. © Rinne

Harpstedt – Zu einem Tag der offenen Tür hatte der Hospizverein Harpstedt für Sonntag eingeladen. Interessierte konnten sich von 11 bis 17 Uhr in den Räumen an der Burgstraße über die Arbeit der Ehrenamtlichen informieren.

„Der damalige Heimleiter des DRK-Seniorenzentrums Knuth Maier-Preuß hat die Gründung eines Hospizvereins maßgeblich vorangetrieben. 13 Personen haben seinerzeit die Ausbildung DRK-Heim absolviert. Die wurde vom Hospiz Bremen-Nord durchgeführt“, erinnerte Karin Möller an die Anfänge des Hospizvereins im Jahr 2007.

Die jetzige Vorsitzende Wibke Strodthoff war 2007 noch nicht an Bord. „Kennen Sie die schwere und belastende Situation, einen Schwerstkranken oder Sterbenden zu Hause zu pflegen? Vielleicht mussten Sie es aushalten, dass ein geliebter Mensch eine palliative Diagnose erhalten hat? Gibt es einen Menschen, den Sie gehenlassen mussten? Haben Sie eine Freundin oder einen Freund, der momentan unter dem Verlust eines geliebten Menschen leidet? In solchen Situationen können wir als Hospizdienst unsere unterstützende Hilfe anbieten“, umriss sie in ihrer Ansprache in Frageform die Unterstützungsmöglichkeiten des Vereins. „Das Thema Sterben und Tod wird gesellschaftlich nach wie vor gerne ausgeblendet“, stellt Strodthoff fest und erhob ein Zitat der Gründerin der Hospizbewegung Cicely Saunders zum Leitsatz ihres Vereins: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben!“

Sie persönlich habe einen schönen Moment der Sterbebegleitung aus den 1990er Jahren gut in Erinnerung. „Ich besuchte in einem Seniorenheim eine alte Dame, die schon sehr schwach war und kaum noch sprechen konnte. Es stellte sich heraus, dass die Frau früher gerne in der Kirche gesungen habe und auch ein Lieblingslied hatte. Als sie dieses Lied anstimmte, sang die Sterbende alle Strophen ohne zu stocken mit“, erzählte Wibke Strodthoff und man merkte ihr an, dass diese Episode sie heute noch sehr bewegt.

Neben Gesprächen wurde den Besuchern ein interessantes Programm geboten. Elke Schäfer erzählte zur Harfenbegleitung von Irmtraud Keppler Märchen für Erwachsene, und Susanne Dinklage stellte gemeinsam mit Manuela Nedjari die Möglichkeiten der Aromatherapie in der Palliativbegleitung vor.