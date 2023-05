Neues Schmuckstück in Horstedt

Von: Tanja Schneider

Hell, freundlich und vor allem ohne Holzwurm in der Tanzfläche: der renovierte Festsaal an der Dorfstraße in Horstedt. © Schneider

Sanierung des Festsaals pünktlich zum Jubiläumsfest abgeschlossen

Horstedt – Viele Horstedter hatten schon nicht mehr daran geglaubt. Doch nun ist es tatsächlich geschafft. Pünktlich zur Jubiläumsfeier des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt an diesem Wochenende (siehe unten stehenden Bericht) ist die Renovierung des Festsaals an der Dorfstraße abgeschlossen. Innerhalb von zwei Jahren haben Handwerker – hauptsächlich aus der Gemeinde Prinzhöfte – sowie viele freiwillige Helfer das ortsbildprägende Gebäude, das zuletzt durch morsche Saalbodenbretter und eine zur Straßenseite geneigte Wand aufgefallen war, in ein wahres Schmuckstück verwandelt.

„Künftig kann hier wieder richtig gefeiert werden“, freuen sich Werner Lange, Karsten Beckmann und Thomas Hacke vom Gemeinderat. Das Gebäude stehe allen Prinzhöfter Vereinen kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus könnten Einwohner den Saal für private Feste mieten. Die Koordination übernehme der SV Schulenberg-Horstedt, dessen Mitglieder sich erheblich bei den Arbeiten eingebracht hätten.

„Eigentlich war das Gebäude abbruchreif“, berichtet Lange. Trotz kritischer Stimmen hatte sich der Rat für eine Renovierung ausgesprochen und 250 000 Euro bereitgestellt. „Damit kommen wir allerdings nicht mal ansatzweise hin“, sagt Hacke. Die Schlussrechnung liege zwar noch nicht vor, das Projekt sei letztendlich aber etwa ein Drittel teurer als geplant. Dies liege nicht nur an den allgemeinen Preissteigerungen. Die Sanierung gestaltete sich auch umfangreicher und langwieriger als gedacht.

Den Giebel an der Stirnseite mussten die Handwerker komplett erneuern. Dass sich wegen einer gelösten Spannstange in der Decke neigende Fachwerk zur Straßenseite konnte gerichtet werden, während das Fachwerk zur Hofseite erst während der Arbeiten zum Vorschein kam. „Es war hinter dem Verblender versteckt“, erzählt Lange. Die Dachlattung haben die Zimmerleute ausgebessert und verstärkt. Im Inneren ist außer der alten Bühne nichts mehr, wie es vorher war.

Vor gut zwei Jahren hatten die Ehrenamtlichen mit dem Leerräumen begonnen. Es folgten die Entkernung, die Behebung statischer Probleme und die Planungen für die neue Einrichtung. „Wir haben uns da von einem Innenausstatter beraten lassen“, berichten die Ratsmitglieder. Das Ergebnis ist ein heller, freundlicher Festsaal, der über einen Mix aus modernen und alten Elementen verfügt. Die gewölbte Akustikdecke und Holzbalken sorgen ebenso für ein stimmungsvolles Ambiente wie die Beleuchtung. Neben gut 70 Einbaustrahlern verfügt der Saal über Licht mit Farbwechsel-Funktion an den Fenstern (Hacke nennt es „Mottolicht“) und individuelle Wandleuchten. „Die hat ein Einwohner aus Weinfässern gestaltet“, so Lange. Dieser habe ebenfalls Bänke für den Außenbereich gefertigt, der zum Großteil in Eigenleistung entstanden sei. Neben Wegen und Beeten haben die Aktiven vor dem Eingang eine erhöhte Terrasse angelegt.

Im Inneren haben die Freiwilligen unter anderem Wände gestrichen, Holzbalken geölt und Kabel in Vorbereitung für die Elektroarbeiten verlegt. „Es waren unzählige Stunden“, sagt Hacke. Das habe die Dorfgemeinschaft deutlich gestärkt. Als Dankeschön sei für alle Helfer und Handwerker noch eine Party geplant. Erst einmal können aber am Wochenende die Schützen- und Jubiläumsfestbesucher einen Blick in das neue Schmuckstück werfen.

Sind zufrieden mit dem Ergebnis: die Ratsmitglieder Thomas Hacke, Werner Lange und Karsten Beckmann (v.l.). © ts