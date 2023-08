Erst Tag der offenen Tür, dann Theatergenuss im Horstedter Schützensaal

Teilen

Der Besuch einer Delegation der Heimatbühne Stuhr bei den Schützen in Horstedt diente am Sonntag unter anderem auch dazu, ein wenig die Werbetrommel für die kommende Theatervorstellung im Schützensaal zu rühren. © Rinne

Horstedt – Den mit viel Eigenleistung aufwendig renovierten Schützensaal in Horstedt können Einwohner der Gemeinde Prinzhöfte am Sonntag, 27. August, ab 15 Uhr mit eigenen Augen begutachten – anlässlich eines Tags der offenen Tür. In dem Gebäude wird künftig nicht nur gefeiert. Er eignet sich auch für Theatervorstellungen.

Zu dieser Erkenntnis kommt die Heimatbühne Stuhr, die dort am Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr, das plattdeutsche Lustspiel „Roland shall flegen“ aufführt. Das Stück handelt von einem Tierarzt, den seine Angst vorm Fliegen in die Bredouille bringt, als er mit seiner Gattin eine gewonnene Flugreise antreten soll.

Die Weichen für die Vorstellung sind am Sonntag gestellt worden: Während die Vorsitzende der Heimatbühne, Margrit Unger, in Horstedt geschäftliche Dinge mit Stefan Baumgarten, dem „Chef“ des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt, besprach, inspizierte ihr Vize Björn Truhe mit seinem Techniker- und Bühnenbauerteam die neue Bühne. „Das passt alles“, zeigte er sich äußerst zufrieden mit den Gegebenheiten. „Ich war hier zuletzt vor 30 Jahren. Was ist das schön geworden!“, schwärmte derweil sein Großvater Horst True, der die Geschicke der Heimatbühne früher selbst lange geleitet hatte.

Das Ambiente stimmt. Und Platz gibt es zur Genüge. „Etwa 150 Zuschauer passen in den Saal, wenn auch Tische aufgestellt werden“, verriet Stefan Baumgarten, der sich um Koordination und Verwaltung im Zusammenhang mit Vermietungen des Schützensaals kümmert.

„49 Tickets habe ich im Vorverkauf bereits abgesetzt“, freute sich Margrit Unger. Wer noch welche ergattern möchte, kann den Vorverkauf nutzen. Karten sind unter der Rufnummer 04221/30 2 68 (Mühle Unger) oder Telefon 0421/89 41 27 (Horst True) reservierbar.

Genaue Kosten immer noch unklar

Lange war der Schützensaal (Festsaal) dem Verfall preisgegeben worden. Das urige, aber nicht denkmalgeschützte Fachwerkgebäude wäre vermutlich tatsächlich früher oder später dem Abrissbagger zum Opfer gefallen, hätte sich der Rat der Gemeinde Prinzhöfte nicht vor einigen Jahren dazu durchgerungen, die Entkernung mit nachfolgender Renovierung zu beschließen. Unterm Strich ließ sich die Gemeinde dieses Vorhaben mehr als 350.000 Euro kosten.

Wie teuer es wirklich war, steht nach Angaben von Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl noch immer nicht fest. Sicher aber ist: Die erheblichen Eigenleistungen haben sich kostendämpfend ausgewirkt.

Mit der Zeit fließt Geld an die Gemeinde Prinzhöfte zurück. Von den Einnahmen aus Vermietungen des Saals sollen sowohl die Kommune als auch der Schützenverein profitieren. Bis auf Weiteres bleibt der Kreis derer, die das Schmuckstück für private Feiern buchen können, auf Einwohner der Gemeinde Prinzhöfte begrenzt, um Erfahrungswerte zu sammeln. „Nach einer gewissen Zeit werden wir weitersehen“, so Stefan Baumgarten.

hri/boh