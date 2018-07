Horizonterweiterung auf der „Grünen Insel“

Annika Meißner aus Harpstedt absolviert in Kürze ein Auslandspraktikum in Dublin

+ Sie freut sich auf den „Blick über den Tellerrand“: Annika Meißner. - Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Ein Auslandspraktikum macht sich gut im Lebenslauf. Das weiß auch Annika Meißner aus Harpstedt. Von dem vor ihr liegenden Aufenthalt in Dublin erhofft sich die 21-Jährige aber vor allem einen aufschlussreichen „Blick über den Tellerrand“. Am 14. Juli geht ihr Flieger. Am 11. August kehrt sie zurück nach Harpstedt.