„freiraum“ lädt ein: Hölzerne Fabelwesen und Werkelwoche im Advent

Veranstaltungen zum Weihnachtsmarkt

+ © Carpenedo Solche originellen „Schätze“ entdeckt Paolo Carpenedo bei seinen Streifzügen durch die Natur. © Carpenedo

Harpstedt - Begleitend zum Weihnachtsmarkt im Flecken öffnet am Sonntag, 9. Dezember, von 15 bis 18 Uhr der Regio- und Klimaprojektladen „freiraum“ an der Freistraße 1 in Harpstedt seine Pforten. Dort gibt es Tee und Kaffee zum Aufwärmen sowie Maroni und Kekse. Geschichten und Gedichte unterstreichen den adventlichen Rahmen.