Sandra Otte würde ihre neue CD „Boah!“ gern an geeigneten Locations vorstellen

Hölingen/Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. 2010 machte Sandra Otte als Musikerin in der Öffentlichkeit von sich reden. Damals wirkte sie mit der ganz spontan zusammengestellten Band „Couchcafé“ in einem großen Benefizkonzert mit – in der Absicht, einem schwerstbehinderten Jungen aus Delmenhorst eine benötigte Delfintherapie auf Curaçao zu ermöglichen. Auch einige der seinerzeit im Koems-Saal in Harpstedt gespielten Titel finden sich jetzt auf ihrem Tonträger „Boah!“ wieder. Damit hat die 41-Jährige, die heute „mit Kegel, aber ohne Kind“ in Hölingen wohnt, nach einer schon Jahre zuvor veröffentlichten EP nun ihren ersten waschechten „Longplayer“ herausgebracht.

Das Album wirkt herrlich relaxed. Die betont sparsam, aber wirkungsvoll im Bremer Studio von Felix Reisel eingespielten deutschsprachigen Titel mit Chansoncharakter können, so der Eindruck, einen entspannten Frühlingstag auf der Terrasse genauso gut akustisch versüßen wie einen Winterabend am prasselnden Kaminfeuer. In den teils mit „Spitzen“ und einer Prise Ironie überhöhten Texten finden sich Themen, Szenen und Episoden wieder, wie sie nur das Leben selbst schreibt. Sie zeugen von Menschenkenntnis und ebenso von der Lust am Entlarven allzu menschlicher Schwächen.

Mit dem Ergebnis ist Sandra Otte vollauf zufrieden. Ein dickes Lob zollt sie Felix Reisel. „Er hat ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt, wie ich meine Musik meine, und die Songs super arrangiert. Gitarre, Ukulele und Klavier hat er selbst eingespielt – und ansonsten mit Synthesizer und Co. gearbeitet.“ Sandra Ottes Part beschränkte sich aufs Singen. Das Einspielen sei vergleichsweise schnell gegangen. „Ich war vielleicht zehnmal im Studio“, entsinnt sich die Sängerin. Reisel hatte sie vor dem Hintergrund des Benefizkonzertes im Koems vor acht Jahren über eine Bekannte kennengelernt. „Wir arrangierten damals vier Lieder zusammen.“

Hölingerin vertreibt die neue CD selbst

Die Hölingerin vertreibt die neue CD selbst. Hörproben hat sie online gestellt. Zum Preis von zehn Euro können Musikfreunde das Album via Mail an sandra.otte@web.de bestellen. Unter dieser Adresse ist es auch möglich, die Musikerin mit ihrem aus 17 Songs bestehenden Unplugged-Programm „Unwillkürlich natürlich“ für Wohnzimmerkonzerte zu buchen.

Dass Musik und auch Schauspielerei Hobbys bleiben werden, ist Otte klar. Sie sei Realistin und verdiene ihr Geld weiterhin als Therapeutin. Mittlerweile geht sie ihrem Beruf in einem angemieteten Raum unterm Dach des Hauses einer Heilpraktikerin in Bühren nach. 2016 hatte sie den Schlüssel ihrer eigenen Physiotherapiepraxis an der Freistraße in Harpstedt endgültig umgedreht. Die Leute fragten oft, ob Therapeutin und Betrieb gesund seien. Otte bejahte das. Der Grund für die Praxisübergabe sei ein anderer gewesen: „Ich habe mich gefragt, ob ich so in dieser Form die nächsten 20 Jahre weitermachen will. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wollte raus aus der Mühle des Gesundheitswesens.“ Verhandlungen mit Krankenkassen über die Übernahme therapeutischer Leistungen führt sie inzwischen nicht mehr. Heute wendet sie sich mit ihrem Angebot, das von Massage bis Kinesiologie reicht, ausschließlich an Selbstzahler.

Im Herbst 2017 fing Sandra Otte an, ihre Musik „wieder stärker zu leben“. Geweckt hatte diese Sehnsucht das Theaterstück „Das Café oder Die Farbe der Dunstabzugshaube“, in dem sie in einer Inszenierung des Delmenhorster Vereins ProSzenium die Rolle der Straßenmusikantin Beate übernahm. Sechs ihrer Lieder zogen sich wie ein roter Faden durch die Handlung. Ein Großteil davon hat es jetzt auf die CD „Boah!“ geschafft, darunter „Straßencafé“. Dieser Chanson lässt sich als Titelsong des Theaterstücks verstehen.

„Es war toll zu erleben, wie die Menschen während der ProSzenium-Aufführungen auf meine Lieder reagiert haben. Ich bekam Lust darauf, meine Musik auf der Bühne mit mehr Menschen zu teilen“, sagt Sandra Otte. Ihr neues Album würde sie gern an geeigneten Locations live vorstellen und ein wenig promoten – etwa in Lokalen im norddeutschen Raum, in denen häufiger Singer-Songwriter auftreten. Sie wolle nicht mehr nur darauf warten, „dass mich jemand für ein Wohnzimmerkonzert bucht“, sondern „etwas offensiver“ vorgehen. Eine kleine Tour könnte sich die 41-Jährige gut vorstellen.

Gefreut hat sie, dass sogar der Hörfunk auf ihre CD „Boah!“ aufmerksam geworden ist. Gerd Heger will Auszüge daraus an diesem Donnerstag in seiner um 20.04 Uhr beginnenden Abendsendung „Lieder und Chansons“ auf der SR3 Saarlandwelle vorstellen.

Die „Liederbestenliste“ hatte indirekt das Interesse des Moderators geweckt. Einem Tipp folgend, hatte Sandra Otte der 16-köpfigen Jury ihre CD zukommen lassen. Die Scheibe erhielt Heger ebenfalls. Sie sagte ihm offenkundig auf Anhieb zu.

Hintergrundinfos zum Album:

„Boah!“, das Titelstück von Sandra Ottes Album, handelt von Männern, die, wenn sie um einen Gefallen gebeten werden, mitunter einfach nicht aus dem Quark kommen. Die Quintessenz des Songs lautet: „So wie du dich anstellst, mach ich’s lieber selbst.“ Der Eröffnungstitel „Ich weiß da was“ – mit Bläsern und Klavier – hinterfragt die unreflektierte Verbreitung von Tratsch und Gerüchten. Aus „Mein Sofa“, einem Track im relaxten Musette-Sound und im Dreivierteltakt, spricht die Sehnsucht, einfach mal in Ruhe gelassen zu werden. In der Up-Tempo-Nummer „Es ist ja, wie’s ist“ findet die Textzeile „Das Leben ist am schwersten drei Tage vor dem Ersten“ wohl die uneingeschränkte Zustimmung der arbeitenden Bevölkerung. Titel Nummer vier thematisiert den „Stillstand“ in einer Beziehung, die in der Krise steckt. „Für dich“ kommt als bitterböse Abrechnung mit dem Lebensabschnittsgefährten nach gescheiterter Partnerschaft daher. „Zeit zu zweit“ widmet sich den Schattenseiten des Singledaseins und setzt dagegen den Appell, sich für Zweisamkeit bereit zu machen. „Straßencafé“ beschreibt die Lust an der Beobachtung anderer Leute in der Öffentlichkeit. Und der abschließende Titel „Strand am Meer“ animiert mit Reggae-Rhythmen dazu, sich einfach mal der Leichtigkeit des Seins hinzugeben.

