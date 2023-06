Sottrumer Firma übernimmt Hölinger Firma Peco-Holz

Von: Jürgen Bohlken

Nach 17 Jahren Selbstständigkeit beginnt für Heike und Peter Cordugas der Ruhestand. Das Unternehmen Peco-Holz in Hölingen ist verkauft worden. © Cordugas

Hölingen – Das vor 17 Jahren in Hölingen aus der Taufe gehobene Unternehmen Peco-Holz hat Peter Cordugas mit Wirkung zum 1. Juni an die in Sottrum im Kreis Rotenburg ansässige Highland Stall & Weide GmbH verkauft. „Aus Altersgründen und weil es innerhalb meiner Familie keinen Nachfolger gibt“, begründet der 63-Jährige die Entscheidung. Die Töchter Alisha (33) und Malin (24) orientieren sich beruflich in andere Richtungen; die jüngere der beiden hat sich erst kürzlich als Kleintier-Physiotherapeutin und Pferdeosteopathin selbstständig gemacht.

Peco-Holz verstand sich vor allem als Fachhandel für Hölzer, die im Freien verbaut werden. „Wir haben viel für die Einzäunung von Deichen geliefert. Unsere Hauptkundschaft bestand aus Raiffeisenmärkten sowie den Holz- und Baustoffhandel“, erzählt Peter Cordugas, dem seine Frau Heike (57) stets unterstützend im Betrieb zur Seite stand; sie erledigte alle anfallenden Büroarbeiten. Zu rund 95 Prozent waren die Holzabnehmer Groß- und zu etwa fünf Prozent Einzelhändler. Der Kundenkreis erstreckte sich auf die gesamte Nordseeküste bis an die deutsch-niederländische Grenze und deckte ebenso die Bereiche bis Hamburg und bis Osnabrück ab.

Gelegentlich lieferte Peco-Holz sogar ins Ausland, etwa nach Österreich oder Dänemark. „Das sind aber Einzelfälle gewesen“, betont Peter Cordugas und fügt hinzu: „Stark waren wir auch im Geschäft mit Kaminholz auf Palette.“ Ansonsten vertrieb das Unternehmen Pfähle, Schnitt- und Konstruktionsholz – zumeist imprägnierte Nadelhölzer. „Wir haben viel aus Polen importiert. Auch aus Russland und Weißrussland, als das noch möglich war. Wegen der Sanktionen als Folge des Kriegs in der Ukraine ist das weggebrochen. Die Einkäufe verlagerten sich auf den deutschen Markt. Holz aus Polen haben wir aber weiterhin auch eingeführt“, sagt Cordugas.

Ursprünglich hatte er Steuerfachgehilfe gelernt. Davon profitierte zunächst der elterliche Betrieb, der Wildeshauser Baustoffhandel. „Dort habe ich mich um den kaufmännischen Bereich gekümmert. Dazu gehörte neben der Buchhaltung die Geschäftsführung. Danach war ich fünf Jahre lang in einem Sägewerk beschäftigt. 15 Jahre in einem Unternehmen, das Spielplatzgeräte herstellte, folgten. Dort leitete ich den Ein- und Verkauf. Als die Firma in die Insolvenz ging, machte ich mich dann vor 17 Jahren hier in Hölingen selbstständig“, blickt Cordugas auf sein Berufsleben.

Lange „schmissen“ er und seine Frau das Hölinger Unternehmen allein; für vier Jahre, bis Ende 2022, stand ihnen zusätzlich der Freund der jüngeren Tochter Malin als Fahrer zur Seite. „Bis zu 250 Lkw-Ladungen jährlich mussten wir ausliefern. Das war schon sehr viel Arbeit“, weiß Peter Cordugas.

Was den Lagerplatzbedarf angeht, profitierte er von freundschaftlicher Verbundenheit zu dem ebenfalls ortsansässigen Unternehmen „Hölinger Holzfußboden“.

Die bisherige Peco-Holz-Kundschaft sieht Peter Cordugas bei der Highland Stall & Weide GmbH „in sehr guten Händen“. Das Unternehmen decke ein breites Geschäftsfeld ab. Dort seit im Übrigen Kompetenz im Zaunbau vorhanden, und die Firma führe auch Montagen aus. Dankbar sind die Eheleute Cordugas den Kunden, die ihnen all die Jahre die Treue gehalten haben.