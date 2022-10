Hökermarkt in Colnrade: 25-jährige Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben

+ © Bohlken Lange vor dem offiziellen Beginn setzte der Ansturm auf die Stände ein. © Bohlken

Colnrade – Schon um 6 Uhr früh brachte Karin Grunz eine batteriebetriebene Lampe unter die Leute. Der Käufer hatte seine eigene offenbar zu Hause vergessen. Im Dunkeln aber fiel die Schnäppchenjagd ohne künstliches Licht extrem schwer.

Zweieinhalb Jahre nach dem Pandemieausbruch und 25 Jahre nach dem Hökermarkt-„Debüt“ mobilisierte das Colnrader Großevent am Tag der Deutschen Einheit wieder Besucher in fünfstelliger Zahl. Das Dorf zog an einem Strang – auch im wahrsten Sinne Wortes: Schon am Morgen fuhren sich etliche Besucher auf zu Parkplätzen umfunktionierten Äckern fest; Landwirte und Mitglieder des Hökermarkt-Fördervereins zogen sie mit Schleppern aus dem Modder. Auch halfen sich die Parkenden untereinander – durch Anschieben mit vereinten Kräften.

Ich bin etwas erwachsener geworden.

„Teilweise bauen die Leute ihre Stände später auf. Und es sind weniger als in früheren Jahren“, fiel Marktbesucherin Susanne Stößer auf. Um die 300 Händler seien dabei, verriet Ortsbrandmeister Marvin Hartje. Die hätten aber im Schnitt mehr Standfläche als in früheren Jahren, ergänzte Dietrich Kirchhoff vom SC Colnrade. Dass sich der Sportverein und vor allem die Jugendfeuerwehr vor 25 Jahren um die Erschließung von Geldquellen zwecks Erfüllung eigener Wünsche bemüht hatten, gab letztlich den Ausschlag für den von Detlef Kähne 1997 ins Leben gerufenen Hökermarkt. Der originelle Name dürfte wesentlich zu der Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Wie Kähne gehörte Gerold Lindemann zu den Organisatoren der ersten Stunde. Beide kamen am Sonnabend in einem Hörfunkinterview auf Bremen Eins zu Wort – eine gute Gelegenheit für Hökermarktwerbung mit großer Reichweite.

Wir wissen, dass wir hier nicht unbedingt das große Geld verdienen können. Aber das ist völlig okay.

Tim Kaliwoda bezog 2021 sein Eigenheim im Baugebiet Holtesche. Er hatte es bis zu seinem Standplatz auf dem Markt nur ein paar Meter weit. „Ich bin etwas erwachsener geworden“, begründete der Colnrader, warum er Abnehmer für zahlreiche Spielzeugautos suchte.

„Profis“ kommen, wenn andere noch schlafen

Andrea Theuser aus Wildeshausen, ihre Tochter Janna und ihr Lebensgefährte Matthias Starke freuten sich am gemeinsamen Stand darüber, dass sie schon am Vortag einen voll beladenen Anhänger auf der Rasenfläche einer Familie hatten abstellen dürfen. „Was die Preise für unsere Sachen angeht, haben wir uns mit den Jahren den Kunden-Vorstellungen angepasst. Wir wissen, dass wir hier nicht unbedingt das große Geld verdienen können. Aber das ist völlig okay“, sagte Theuser.

Die „Profis“, die gezielt Ausschau nach bestimmten Dingen hielten, kämen zuerst – noch im Dunkeln. Ob es vorkomme, dass soeben Verkauftes wenig später drei Stände weiter für deutlich mehr Geld angepriesen werde? „Manchmal ja!“, erwiderte Theuser schmunzelnd.

„Beckstedter Walnüsse“ von der Jugendfeuerwehr

Karin Grunz betrieb früher ein Floristikgeschäft in Barnstorf. Dort konnte sie „alles Mögliche für Deko verwerten“. Gutes aus zweiter Hand sammelt sie nach wie vor. Aus Haushaltsauflösungen komme viel zusammen, darunter sehr oft Geschenke von Hinterbliebenen. „In letzter Zeit haben wir aber nichts mehr angenommen. Unsere Garage war schon voll. Wir müssen erst mal wieder was verkaufen“, verriet die Barnstorferin schmunzelnd.

Gewachsener Bedarf an Stromanschlüssen

Die Jugendfeuerwehr Colnrade bot Tüten mit „Beckstedter Walnüssen“ für zwei Euro an. Manche Besucher warfen aber auch ohne Gegenleistung Geld in die Spendendose. An der guten Organisation und dem routinierten Ablauf des Hökermarktes hatten Feuerwehr, SC und Fischereiverein ihren Anteil. Nahezu 100 Helfer waren im Einsatz. Größer als gewohnt fiel diesmal der Anteil der Händler aus, die einen Stromanschluss benötigten.